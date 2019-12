Gianni e Tina contro Valentina M. che sfila a Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, i due opinionisti hanno commentato così la sfilata della dama del Trono Over. “Cosa ti si è visto? Tutto” e “Quello che volevi far vedere” le parole pronunciate in studio da Sperti e Cipollari. “La prossima volta mi vesto da suora. Non penso di essere volgare” la replica, con Gemma che ha così consigliato alla diretta interessata: “Basta che lasci lo spacco come Belén“. Il video col momento, da Witty tv e Mediaset Play.