Nella puntata odierna di Uomini e Donne, l’opinionista Tina Cipollari ha superato ampiamente la prova bilancia. La donna ha perso peso. In seguito alla dieta consigliata dalla naturopata, Tina ha perso ben 3 chili in 10 giorni. Un risultato straordinario per l’opinionista del trono over. Ecco il video pubblicato da Witty Tv.