Oggi, 7 maggio 2020, in tv sono andate in onda le ultime news sul Trono Over di Uomini e donne. Ecco cos’è successo, stando al riassunto, nella nuova puntata trasmessa nel pomeriggio di Canale 5.

Uomini e donne: riassunto puntata di oggi, 7 maggio 2020

Dalle ore 14.45 di giovedì 7 maggio 2020, primi protagonisti di Uomini e donne sono stati Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Maria De Filippi ha fatto sapere che tra i due c’è stato lo scambio dei numeri di telefono.

Gemma ha anche dedicato una canzone al quasi “congiunto” Sirius. Nel filmato, la dama ha cantato le note di Edoardo Bennato e Tina ha invocato l’intervento dello psichiatra Raffaele Morelli.

Dopo il ritorno in studio del giovane corteggiatore, Tina ha attaccato Gemma paragonandola a quelle donne di terza età che, in crociera, si imbellettano per ingraziarsi gli ufficiali di marina.

In collegamento, Barbara De Santi ha chiesto a Nicola se sia pronto a rimanere vedovo. La Galgani, però, è andata su tutte le furie e l’ha invitata non toccare la famiglia e a stare zitta.

Uomini e donne oggi: Enzo e Pamela si sono lasciati?

Nella puntata di oggi pomeriggio c’è stato anche un colpo di scena: due amati volti del Trono Over di Uomini e donne si sono lasciati dopo circa 5 mesi di relazione. A parlarne in studio ci hanno pensato gli stessi protagonisti.

Parliamo di Enzo e Pamela. La dama e il cavaliere hanno fatto sapere di essersi man mano allontanati. Dopo alcuni like sui social, lei sembra non credergli più mentre il diretto interessato ha dichiarato la loro storia finita.

A domani, allora, con una nuova puntata. Secondo le anticipazioni, Giovanna Abate torna in studio, viene bendata e in trasmissione c’è anche una nuova sorpresa di Alchimista. Insomma, cosa farà stavolta il misterioso corteggiatore con la maschera?