Sara Tozzi ha deciso di lasciare Uomini e Donne. La puntata andrà in onda proprio oggi alle 14:45 su Canale 5. L’ormai ex tronista ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, nella quale spiega perché ha preso questa decisione.

Sara Tozzi spiega perchè ha lasciato Uomini e Donne

In una delle recenti registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, la tronista Sara Tozzi ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. In studio la ragazza ha confessato di essere ancora legata al suo ex fidanzato e non se la sente di iniziare una nuova conoscenza.

Sara ha inoltre aggiunto che in esterna pensava al suo ex fidanzato e proprio per questo motivo ha deciso di abbandonare la famigerata poltrona rossa. Una scelta sicuramente da apprezzare, considerando che in passato molti al suo posto hanno deciso di fingere.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la tronista ha confessato:

È una decisione che ho maturato nell’ultima settimana, ma che probabilmente ha origini più profonde. Durante le ultime esterne fatte mi sono accorta di avere la testa da un’altra parte. Mi sono accorta che nell’approccio fisico con i corteggiatori, ma anche in quello emotivo, ero schiva. Non mi faceva piacere neppure una carezza. Non sentivo la spensieratezza di una ragazza single che cerca l’amore.

Sara Tozzi e Javier Martinez si frequentano dopo Uomini e Donne?

In una recente intervista, Javier Martinez ha dichiarato di aver contattato Sara Tozzi dopo l’abbandono a Uomini e Donne. I due, però, non si stanno frequentando. La stessa Sara, nell’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato che il motivo del malessere non era riconducibile al corteggiatore ed ex tentatore di Temptation Island.

Tra i due c’è stata una bella conoscenza, durata abbastanza poco, ma non potrà mai nascere un amore. Sara pare abbia ancora la testa impegnata, mentre Javier ha dovuto abbandonare il programma per una segnalazione sulla sua ex fidanzata.