Attenzione spoiler! Le ultime due registrazioni di Uomini e Donne Over ci confermano come sia tutto finito fra Gemma e Maurizio. La dama torinese ha preso l’ennesimo due di picche. L’uomo, infatti, che, dopo 4 anni, è riuscito a far cadere tutte le sue ‘barriere’ sembra non volerne più sapere da lei. La Galgani è stata sedotta e abbandonata? L’idea che si sono fatti i fan del programma è questa. Non si capisce però il comportamento di Maurizio.

Uomini e Donne Over: Gemma e Maurizio, nessuna possibilità

Il 12 e il 13 gennaio 2021, negli studi Elios di Roma, sono state registrate altre puntate di Uomini e Donne. Sui social, grazie anche al Vicolodellenews, sono emerse numerose anticipazioni sulle prossime puntate. Interessante è scoprire cosa accadrà fra Gemma e Maurizio. Come vi avevamo già anticipato a quanto pare durante le Feste di Natale non si sono quasi mai visti. I due, oltretutto, non si sono nemmeno sentiti telefonicamente. Si è poi aperto un giallo su cosa abbia davvero fatto Maurizio il giorno di Santo Stefano quando ha staccato il telefono per ore e ore.

C’era una donna con lui? Forse sì. Chi era? Davvero si trattava solo di una amica in difficoltà e bisognosa di sfogarsi con qualcuno? Come mai, poi, dopo le insistenze di Tina Cipollari, Gemma e Maurizio non si sono visti nemmeno a Capodanno?

Il rapporto, dopo essere stato consumato, anche più volte, tanto i diretti interessati ne hanno parlato senza problemi in televisione, ha preso una brutta piega? L’attrazione fisica è terminata? Tina sembrava essersi presa una bella cotta per Maurizio e non pareva essere interessata solo ad un rapporto fisico. Maurizio, invece, non aveva mai fatto davvero capire il suo reale interesse tanto da sollevare parecchi dubbi in Tina. L’opinionista di Maria De Filippi ci aveva visto lungo? Forse sì. Ciò che per ora è certo è che Maurizi non la racconta affatto giusta.

Veniamo però alle due ultime registrazioni. Nella prima i due ex piccioncini hanno avuto un confronto. Maurizio è sembrato irremovibile. Lui ha chiuso la frequentazione definitivamente. Per questo motivo e per le solite vecchie ruggini, Tina e Gemma hanno aspramente litigato. In studio, come al solito, è successo di tutto e sono volate parole grosse ed offese.

La puntata ha provato duramente i nervi di Gemma che ha però visto avvicinarsi a lei Maurizio e si è illusa che in lui si fosse riacceso il vecchio interesse.

La nuova registrazione è iniziata dunque con il racconto della Galgani della sua illusione. Maurizio, però, ha subito tolto ogni dubbio a tutti i presenti. L’uomo ha chiarito di essersi avvicinato solo per confortarla un po’ in nome di quello che c’era stato fra loro, ma non vi era alcuna voglia di ripartire da capo.

I dubbi di Gemma Galgani, quelli di Tina e dei telespettatori

Diciamoci la verità Maurizio non la racconta giusta. Come mai?

Gemma Galgani pensa che il suo ormai ex corteggiatore si sia fatto influenzare da opinioni di persone esterne allo studio e abbia deciso di chiudere a causa della grossa differenza di età. Fra i due ci sono circa vent’anni.

Tina e molti altri fan del programma hanno dubbi sul reale interesse di Maurizio e sulla sua sincerità. L’uomo voleva davvero corteggiare Gemma o gli serviva solo un po’ di pubblicità? Se così fosse perché passare diverse notti in compagnia di Gemma quando, magari, bastava solo qualche uscita e qualche bacio a stampo?

Ora la domanda che si fanno tutti è sicuramente una su tutte: Maurizio ha un’altra fuori dal programma? Qualcuno punta sulla donna misteriosa che è andata a casa sua a Santo Stefano.