A Uomini e Donne Over, secondo le prime anticipazioni riguardanti la prima puntata, succederà davvero di tutto. I protagonisti del programma non sono ancora entrati negli studi Elios di Roma, ma su internet sono circolate già le prime indiscrezioni su un possibile filmato in cui Tina imita Gemma e il suo sbarco in Sardegna per andare a confortare Ida a Temptation Island 2018.

Uomini e Donne Over: Tina e Gianni imitano Gemma e Ida

Cosa accadrà nella prima puntata di Uomini e Donne Over? Secondo quanto riportato dal blog News U&D Tina Cipollari e Gianni Sperti imiteranno Gemma e Ida a Temptation Island 2018.

Alcuni fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno avvistato i due famosi opinionisti in spiaggia, vicino Roma. Osservandoli hanno capito ed immaginato che i due si stessero preparando per presentare al pubblico un nuovo ed esilarante filmato con la parodia delle prodezze della dama torinese. In fin dei conti non si può iniziare Uomini e Donne Over, ormai, senza un video di Gianni e Tina.

Quali scene avranno realizzato? Tina sicuramente ha dato vita a Gemma mentre a Gianni è toccato trasformarsi in Ida e tentare di esprimere i sentimenti della compagna di Riccardo in uno dei momenti più difficili del suo percorso all’interno del programma.

Per scoprire altre anticipazioni dovremo aspettare il 30 agosto 2018, giorno della registrazione della prima puntata di Uomini e Donne Over.

Uomini e Donne Over: Gemma protagonista di Temptation Island

Lo sbarco di Gemma a Temptation Island è stato uno dei momenti più alti della televisione italiana. Gli amanti del trash lo ricorderanno a vita.

Tutto ciò non era mai successo prima. La dama torinese ha avuto un permesso speciale per andare a consolare l’amica Ida. Gli abbracci, i regali e le chiacchiere delle due amiche hanno fatto emozionare i telespettatori e spinto Gianni e Tina a realizzare una parodia alquanto comica.

Gemma è giunta sulla spiaggia dopo un lungo viaggio in barca ed è stata portata sulla sabbia da affascinanti marinai che l’hanno presa in braccio. Una volta giunta al cospetto dell’amica, poi, la dama torinese ha iniziato a parlare di orsacchiotti e regali e ad abbracciare Ida in lacrime tentando di farle coraggio.

Le due hanno chiacchierato e pianto a lungo e Gemma ha raccontato a Ida alcune delle sue pene d’amore.