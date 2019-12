E’ finita nel peggiore dei modi per Juan Luis Ciano, costretto a lasciare lo studio di Uomini e Donne Over. Secondo le ultime anticipazioni riguardanti lo show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Gemma Galgani non ha passato un bel Natale, ma risoluta ha deciso di dire addio al suo corteggiatore, certa che non si sarebbe più potuta fidare di lui. Cosa è accaduto? Cosa vedremo in tv prossimamente?

Uomini e Donne Over: Gemma e Juan Luis, è tutto finito?

E’ davvero tutto finito fra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano? Non si può mai dire mai, ma sfortunatamente pare proprio di sì. Secondo quanto anticipato dal Vicolodellenews, infatti, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Over, Maria De Filippi, la dama torinese e le altre donne del parterre hanno costretto il bel napoletano a lasciare lo studio del programma. Come mai? Per comprenderlo bene dobbiamo fare un passo indietro ed arrivare alle ultime puntate andate in onda prima della pausa natalizia.

Come li avevamo lasciati? Venerdì 20 dicembre 2019 Gemma aveva pianto sulla spalla di Tina Cipollari lasciando tutti di stucco. Una delle scene più trash, ma anche più attese del programma, rimbalzata su tutti i social, aveva comunque reso ben chiaro come qualcosa fra Gemma e Juan si fosse rotto per sempre. Mancava, ormai, infatti la fiducia.

Juan, accusato da Armando di contattare donne fuori dal programma, corteggiandole senza lasciar loro respiro, aveva cercato di smentire il tutto, invano. I messaggi alla sorella di Armando mostrati a Gianni Sperti e Tina Cipollari avevano fatto il resto.

A mettere l’odototecnico spalle al muro, per difendere Gemma, erano stati però tutti gli altri protagonisti dello show. Accuse di Armando a parte, infatti, il comportamento di Juan non sembrava essere molto chiaro. Il motivo? Pur non provando attrazione per Gemma, pur non volendola baciare o andare oltre, sembrava voler allungare la conoscenza e rimanere in studio.

La stessa Gemma si era iniziata a porre alcuni quesiti. La notte passata in bianco, insieme a Juan in hotel, gli inviti per le serate, avevano iniziato a metterle la pulce nell’orecchio.

Fra una discussione e l’altra, però, Juan era comunque riuscito a portare Gemma dietro le quinte per parlare da solo ed era uscito con lei in mezzo alle urla del parterre che l’accusava di voler ‘intortare’ la donna. Non sappiamo cosa sia accaduto lontano dalle telecamere. Pare però che Juan avesse deciso di abbandonare e se ne fosse andato lasciandola disperata, in lacrime. Ecco perché Gemma era finita con il piangere sulla spalla di Tina.

Juan e Gemma: l’ultima registrazione di Uomini e Donne Over

Durante le festività natalizie Juan non si è più fatto vivo con Gemma. Per questo motivo la dama torinese si è presentata in puntata molto arrabbiata.

L’uomo si è fatto vivo solo negli ultimi due giorni dopo un lungo periodo di silenzio. Non c’è così stato alcun chiarimento. Gemma ha deciso in primis di darci un taglio e di non rispondergli più. La donna ha deciso cioè di proteggere il suo cuore e i suoi sentimenti ed iniziare a voltare pagina senza continuare a soffrire oltre.

In studio si è dunque parlato del comportamento di Jaun. Proprio toccando questo argomento sono emerse delle affermazioni di un amico dell’odontotecnico che aveva parlato della presenza del bel napoletano in studio per via di una scommessa. Ovviamente Ciano ha cercato di rimandare le accuse al mittente, ma è stato difficile farsi credere dai presenti, soprattutto dopo tutto quello che è accaduto. Ciò che è emerso è che a Juan non sia mai davvero interessata Gemma, ma la possibilità di fare serate, farsi avanti come cantante e provare a far audience.