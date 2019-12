Cosa ha risposto Ida a Riccardo dopo la proposta di matrimonio? Cosa è accaduto a Uomini e Donne Over? Perché non c’è pace per Gemma che continua a vivere sull’altalena delle emozioni. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Over, nelle prossime puntate ne accadranno delle belle. Cosa? Ebbene la dama torinese verserà nuove e copiose lacrime, questa volta, però, non perché emozionata per la storia d’amore di altri, bensì perché arriverà una segnalazione sul suo amato Juan Luis.

Uomini e Donne Over: la risposta di Ida

La risposta di Ida a Riccardo è una delle più attese. Tutti vogliono sapere cosa abbia detto la bellissima dama all’incallito play boy che, finalmente, ha ceduto e svelando i suoi sentimenti le ha chiesto di sposarlo.

Riccardo si ‘è svegliato’ troppo tardi? Forse sì o forse no. Il sentimento che legava Ida a Riccardo è svanito? Difficile a dirsi. Qualcosa però si è spezzato. Ecco perché Ida è rimasta impassibile e ha chiesto tempo per pensare, ecco perché, dopo la richiesta di sposarlo, una richiesta forse a lungo sognata e desiderata, Ida non gli è saltata al collo per riempirlo di baci.

Dopo le puntate di Uomini e Donne Over tutti si sono riversati sui social in attesa di un indizio. Sperando di carpire da like, frasi o foto, cosa passasse per la testa della protagonista del programma di Uomini e Donne. Così non è stato. Secondo le talpe del Vicolodellenews.it, però, nell’ultima registrazione, si è potuto capire qualcosa di più.

Ida ha detto di non voler perdere Riccardo. La dama non si è sbilanciata più di tanto, ma ha assicurato di voler provare seriamente a costruire qualcosa con il corteggiatore. Ora come ora non ci sono le basi per un matrimonio. Impossibile sposarsi così di punto in bianco. Potrebbe, però, essere solo questione di tempo. Magari, vivendo insieme, provandoci seriamente, le cose potrebbero pian piano iniziare a funzionare.

Quindi? Per ora non è né un Sì, né un No. Riccardo può tirare un sospiro di sollievo così come tutti i fan della coppia.

Uomini e Donne Over: Armando contro Juan, Gemma in lacrime

Che altro è successo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Over? Armando ha svelato a tutti la possibilità che Juan Luis continui a sentire altre donne esterne alla trasmissione. Il napoletano ha assicurato di avere le chat e ha detto di volerle mostrare alla redazione.

Inutile dire che questa notizia sia stata una vera e propria doccia fredda per Gemma. La dama torinese mai e poi mai avrebbe pensato che ciò fosse possibile. Ecco perché delusa, si è subito messa a piangere.