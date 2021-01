Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 25 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata il tronista Davide bacia Chiara, ma Beatrice va su tutte le furie. Non solo Armando asfalta la dama Lucrezia “accusandola” di essere tornata nel programma non per lui, ma per le telecamere.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Roberta e Riccardo sembrerebbero vicini ad una scelta importante per la loro conoscenza. Non solo, Davide sempre più in difficoltà: il tronista non se la sente ancora di fare la sua scelta. Come reagiranno le corteggiatrici? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 25 gennaio 2021 in diretta

ore 14:45 – La puntata riprende dalla discussione fra Armando e Lucrezia. “Voglio una persona che mi cerca, una persona che la mattina e la sera mi chiama, che mi chiede come sta mia figlia. Se devo venire qui dentro per infilarmi in un lato del letto ed uscirne non mi interessa, fuori sai quante ne ho? E’ la normalità chiedere della vita personale di un ragazzo” urla il cavaliere alla dama.

ore 15:00 – E’ il momento di Gianluca e Denicet. “E’ iniziato tutto per caso, la prima videochiamata è durata 6 ore. Poi ci siamo visti due volte, eravamo un pò bloccati prima delle festività natalizie e prima di partire ho deciso di raggiungerla. Non sapevo esattamente dove abitasse” racconta il cavaliere – “è stata molto carina. Ha inventato sia me che il mio cucciolo di cane. In quell’occasione lì ci siamo abbracciati e baciati. Ci siamo conosciuti e abbiamo capito che c’era chimica e empatia“. Il cavaliere vuole conoscerla fuori dal programma: “non voglio convincerla, né darle pressioni. Io sono pronto, poi sarà lei a dirmi…”. Maria scoppia in lacrime: “Denicet l’ho odiata, ma a questo punto posso solo farvi gli auguri“.

ore 15:10 – Gemma scoppia a piangere in studio. “Le parole che hanno detto loro sembravano un pò le nostre. Adesso mi ha chiesto se ero arrabbiata con lui, ma che domanda è questa? Posso essere delusa, amareggiata. Per una cosa che ho fatto, una, ha annullato tutto quanto fatto precedentemente? Dopo aver ascoltato loro mi ha riportato alla memoria e forse anche tu, se no non saresti venuto a chiedermi come stavo. Maurizio non parli, non ti apri, non dici le cose che provi”. Il cavaliere precisa: “volevo sapere come stavi”, Tina interviene ma la Galgani sbotta “basta, almeno in un momento come questo potresti avere un pò di delicatezza. Mi stai sempre addosso“.

ore 15:20 – E’ il momento di Aurora a centro studio, ma Gianni domanda “possiamo parlare di lei? Siamo autorizzati?“. Per la dama c’è un signore arrivato per conoscerla: si tratta di Riccardo, imprenditore in ambito petrolifero. Tina gli ricorda che c’è anche un’altra donna che cerca marito riferendosi a Tina.

ore 15:30 – A Uomini e Donne si torna a parlare della conoscenza fra Riccardo e Roberta. Tra i due qualcosa non va, ma per la dama c’è un nuovo cavaliere: si tratta di Federico, un 28enne di Brescia che lavora in banca. A sorpresa però Roberta si ritrova a parlare di Michele rivela: “ha una fidanzata fuori. Sui social ho visto una foto con una ragazza, ha fatto delle dichiarazioni e dei post in cui si capiva benissimo che era preso da qualcuno che non ero io“.

ore 15:40 – E’ il momento di Sophie. Dopo il bacio con Giorgio, Matteo ha uno sfogo nel dopo puntata. “Ho paura di prendere una facciata e di rimanerci davvero male” – precisa il corteggiatore – “provo invidia del fatto che lei abbia deciso di vivere quella con lui e non con me“.