Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 31 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma ha interrotto la conoscenza con Domenico tra mille polemiche.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà dei giovani tronisti Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 31 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con un nuovo scontro tra Gemma e Tina.

ore 14:55 – Gemma dal parterre ha una comunicazione per Domenico: “non è il caso che io lo veda. In quel momento vedendolo ballare, ho pensato e avuto tempo di pensarci e stasera non voglio uscire con lui“. Tina la riprende: “sei una buffona, sei stata tanata ancora una volta“. Tinì, invece, la difende: “sei stata sincera e coerente in questo momento, lascia libero quest’uomo di cercare un’altra donna“, ma la Cipollari è infuriata “hai deriso questo uomo, lo hai preso in giro”. Anche Maria De Filippi è stranita: “è strano che lo capisci però ballandoci. Tu commenti e dici ‘siccome quando ballava non mi guardava negli occhi, stasera non voglio vederlo‘”, ma la Galgani si difende “no, ho rivisto tutto e ho cambiato idea“.

ore 15:00 – Luca dal parterre interviene per consigliare Gemma, ma la dama lo zittisce. Armando la difende: “sono stanco di ascoltare tutti che attaccano questa donna. Nicola l’ha presa in giro per 4 mesi e poi vieni qua e parli? Poi Luca è timido e improvvisamente parla. Che volevi dire con quel tuo ‘Gemma mi guardava’, che senso ha? Imparata a fare gli uomini e impegnati a fingere in altre situazioni“. Tina controcorrente, ma Gemma si difende dalle parole di Luca.

ore 15:15 – Si passa a Biagio che è uscito con due dame, ma con Patrizia qualcosa è andato storto. I due litigano animatamente in studio. Le cose sono andate diversamente con Isabella: “non amo queste cose, mi limito ad osservare e guardare. Quando ho detto che non aveva un curriculum impeccabile era riferito proprio a questo. Ieri sera ho passato una bella serata, desidera a parole quello che desidero io“.

ore 15:20 – Si passa al trono di Samantha. Il corteggiatore Ugo non si è presentato in esterna e in studio spiega i suoi motivi: “non sono motivato. Non ho cambiato opinione su di te, non è quello“.

ore 15:45 – Samantha è uscita in esterna anche con Alessio. La tronista però si sente un pò in difficoltà per lo stato economico del corteggiatore.

ore 15:50 – Si passa al trono di Giacomo che ha deciso di far scendere due nuove corteggiatrici, ma Carolina reagisce molto male: “non ha senso. Tu dici le cose al momento lì per lì come stai. Ti devi regolare quando dici le cose, ieri hai detto che sei in difficoltà, che hai trovato due persone che ti piacciono tanto ed ora scendono altre due persone. Non sei coerente con quello che fai”.