Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 26 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma ancora una volta attacca Isabella, al punto che Maria De Filippi interviene.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si tornerà a parlare di Elisabetta e Luca. Un ritorno di fiamma tra i due? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 26 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – Maria De Filippi rivela che siamo giunti alle ultime tre puntate di questa edizione.

ore 14:55 – Gemma si sfoga nei camerini: “non sto facendo confronti, ma dico quello che penso a riguardo di quello che vedo. Caro Gianni due pesi e due misure: se fossi uscito con un signore se fosse andato bene per me, lui avrebbe detto ‘ma come ancora tutto questo tempo?’, adesso invece lo fa Isabella e aspettiamo“. Poi la dama: “nessuna rivalità con Isabella, inutile che facciano queste battutine. Ho sempre la speranza che il mio lui sia dietro l’angolo”. Tina in studio commenta: “come fa a passare da uno stato all’animo all’altro, piange e poi ride“, mentre Gianni precisa “non è l’unico essere umano che prova sentimenti“.

ore 15:05 – Tina contro Gemma: “si vede che detesta Isabella, ma tu pensi che la gente è cretina? La detesti“, ma la Galgani si difende “ho un punto di vista diverso dal suo, questo non significa odiare una persona“. Gianni pizzica Gemma: “tu ti concedi dopo 24h, altre no“, ma la Galgani è una furia: “con Biagio sono uscita diverse volte e non l’ho mai baciato. Isabella è uscita con Biagio e l’ha baciato“. Isabella interviene dal parterre: “ognuno ha la sua modalità di conoscenza“, ma la dama fa delle facce strane che fanno ridere Maria De Filippi.

ore 15:15 – Isabella riprende Gemma: “sono stata molto cortese con te, quando ti assicuro che sono una persona con molti entusiasmi e passioni. Ho tutta la vita a testimoniarlo. Fidati e credici, se hai prove contrarie con fatti, segnalane”.

ore 15:20 – In studio sale la tensione. Gemma precisa “io sono stata direttrice del Teatro“, ma Tina punge “tu eri l’amante, si inventa che ha fatto la direttrice, ma non è vero“. Isabella allora cerca di far da paciere: “da donne con una bella vita alle spalle, soddisfatte, queste conversazioni le trovo stupide. Potremo stare tutti e due dalla stessa parte, non ci litigheremo gli uomini perchè abbiamo gusti diversi, ma queste discussioni le lascerei perdere perchè non fanno bene a nessuno. Non mi sento in competizione con te“.

ore 15:30 – Gemma si difende dalle accuse di Tina: “lei parla con persone del parterre maschile con cui non sono più uscita e adesso scrivono queste cose sul web verso cui non ho preso provvedimenti”. Armando interviene per difendere Gemma: “Isabella tu hai un modo molto ragionato nell’esprimere il tuo pensiero. La competizione l’hai fatta notare tante volte quando tu hai detto come comportarsi, ma non credo sia stata l’unica a fare paragoni”, ma Tina non ci sta “ti stai sbagliando, non è così” e loda Isabella: “sei una donna che dà una lezione a tutte le altre donne, di spessore“.

ore 15:45 – Si passa ad Armando che è uscito con due dame. La prima è Camilla: “esterna molto carina, ci siamo divertiti“. Poi è uscito con Marina: “anche lei è una persona molto bella, siamo andati a cena, c’è tanta attrazione e chimica“.

ore 16:00 – Armando deluso dalla decisione di Camilla che non vuole più conoscerlo.