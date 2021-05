Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 17 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma e Aldo nuovamente protagonisti.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, spazio a Riccardo e Roberta con una rivelazione inaspettata. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 17 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con il Trono Over. Sara a centro studio con un nuovo cavaliere Mauro. La dama è presa: “con il tempo che passa prendo sempre più coscienza di cose che mi avevano offuscato il cervello. Indubbiamente è una persona molto interessante“.

ore 14:55 – A centro studio Biagio: per lui una nuova dama. Si tratta di Anna, 61 anni e di professione parrucchiera che precisa: “mi incuriosisci e mi sembri sincero“.

ore 15:05 – In studio si torna a parlare di Roberta e Riccardo. La dama: “ho deciso di chiudere. Non l’ho rincorso, mi aveva sbloccato sul cell, poi mi sblocca e mi richiama. All’inizio mi dice ‘sei contenta di come è andata, mi hai fatto passare per l’ennesima volta per una persona sbagliata’ e poi cercava un punto di incontro. Mi ha sempre chiesto di prendere una decisione, lui ci mette tantissima razionalità e a me non piace. Siamo stati tantissimi giorni senza sentirci, questa settimana ho evitato il confronto perchè mi viene l’ansia, ma poi venerdì sera l’ho chiamato e ho deciso di chiudere”.

ore 15:20 – Riccardo entra in studio e dice la sua: “cercavo chiarimenti che ho sempre avuto difficoltà ad avere. La volta scorsa si è parlato di cavolate“. Il cavaliere cita anche Armando che precisa: “forse non hai tutti i torti“. Riccardo prosegue “in due settimane ho notato che era cambiato totalmente il nostro rapporto. Se c’erano le telefonate non erano come quelle di prima”. Il cavaliere chiama in causa Armando rivelando un segreto di Roberta su uno scambio di messaggio con il cavaliere napoletano.

ore 15:30 – Scontro tra Roberta e Riccardo in studio. “Lui è entrata oggi quando mi sarebbe piaciuto essere lì e litigare con lei” – rivela la dama – “non metterti nella ragione che non ci stai. Come mai sei tornato visto che non volevi più darmi spazio qua dentro. Penso che sia un rapporto di testa, stai con una persona perchè ci stai bene“. I due raggiungono livelli bassi rivelando dettagli sul loro rapporto con il cavaliere: “ammetti che è cambiato il sentimento da parte tua perchè arrivare a questo punto è squallido“.