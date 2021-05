Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 12 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma ha fatto discutere per il suo repentino cambio di idea su Aldo.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, dovrebbe andare in onda la scelta di Massimiliano. Chi sceglierà il tronista tra Vanessa ed Eugenia? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 13 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – E’ il giorno della scelta di Massimiliano.

ore 15:00 – I momenti migliori di Massimiliano e Vanessa. A seguire i momenti più belli con la corteggiatrice Eugenia.

ore 15:10 – Vanessa parla della sua ultima esterna: “gli ho detto cose molto importanti. In questo momento non lo so“. Poi è la volta dell’ultima esterna con Eugenia.

ore 15:15 – Gianni commenta le lacrime di Vanessa: “sono lacrime di addio?“, ma la corteggiatrice replica “gli ho detto cose molto importanti quindi penso che sia per quello, ma in questo momento non lo so“.

ore 15:20 – E’ tempo di ringraziamenti. Vanessa ha una pergamena per Maria de Filippi, mentre Eugenia: “dal basso dei miei 21 anni non ho ancora concluso molto nella mia vita, ma ci tenevo a farti i complimenti per l’idea incredibile che hai avuto, quello che hai creato e per l’opportunità che mi è stata data. Voglio ringraziare Gianni perchè ha saputo sempre spendere le parole giuste al momento giusto, voglio ringraziare tutti i microfonisti e poi ci tengo a ringraziare Alessia, Claudio, ma il mio grazie più grande va a Chiara“.

ore 15:30 – Anche Massimiliano ha i suoi ringraziamenti da fare a Maria de Filippi: “sei un grande donna, ma c’è una cosa che ho sempre ammirato di te ed è un lato del tuo carattere che ti permette di entrare nella testa e nel cuore delle persone, la maniera in cui lo fa te è un mistero e vorrei cercare di emularti“.

ore 15:35 – Si fa il toto scelta con Gianni che dice “dall’esterna che ha fatto dovrebbe scegliere Eugenia“. La prima ad entrare è proprio Eugenia: “la foto che ti ha regalato ha un significato molto importante, perchè ne avevo solo una di quella foto. Questa simboleggia l’unicità di quel gesto, un pò come sei stata unica tu per me. E’ difficile trovare le parole quando hai di fronte una persona che è completa in tutto. Ho cercato di limitare la tua razionalità, da te ho puntato tantissimo dal primo giorno, ma dal mio punto di vista alla nostra età la razionalità per quanto possa essere importante, a quest’età deve essere messa un pò da parte”.

ore 15:40 – Maria de Filippi si rivolge ad Eugenia: “questa è una conoscenza dove hai avuto la possibilità di conoscere una persona che ti è piaciuta quindi non rimpiangere nulla di come ti sei comportata“. La corteggiatrice lascia lo studio: “ho imparato tanto in questi mesi e la cosa importante è la botta di autostima che ho ricevuto“.

ore 15:42 – Massimiliano fa la sua scelta a Uomini e Donne: la tronista sceglie Vanessa. “Dopo l’ultima esterna ho cominciato a pensare troppo. L’unico pensiero che mi veniva in mente eri te. E mi dicevo ‘perchè non scelgo Vanessa?’ e tra me e me mi dicevo mi tocca a scegliere. Se a te ti va? Ti andrebbe?”. La corteggiatrice in lacrime risponde si.

ore 16:00 – La puntata termina con il Trono Over l’ingresso di una nuova corteggiatrice per Nicola.