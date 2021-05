Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 10 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata c’è stato il ritorno di Roberta e Riccardo. La coppia dopo pochi mesi di idillio amoroso ha deciso di lasciarsi.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ci sarà la scelta di Samantha. Chi avrà scelto la tronista curvy?

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 10 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con l’ingresso di Alessio e Bohdan, i corteggiatori di Samantha.

ore 14:55 – Maria De Filippi rivela che Samantha ha deciso di fare la scelta. Perchè? Tutto è successo dopo l’ultima esterna tra la tronista e Bohdan che le ha chiesto di scegliere confessandole di voler lasciare il programma.

ore 15:05 – “Se non fossi stata scelta nel mio cuore non avrei fatto la scelta, me ne sarei andata via” – precisa Samantha che ringrazia tutto i collaboratori di Maria De Filippi. Poi sulla padrona di casa: “ho sempre pensato che non sei una donna egocentrica, hai costruito la tua carriera regalando la felicità, sei un distributore di felicità. Stai sempre in disparte, ti fa onore”. Non solo, la tronista poi aggiunge: “so che tu mi hai scelto per lanciare un messaggio. Molte donne non si accettano, anche bellissime donne non si piacciono. Esistono delle realtà, in America non succedono certe cose, ma leggere ‘porchetta con gli occhi azzurri’, ‘grassona’, nessuno ha fatto il patto col diavolo, invecchieremo tutti e vorrei che la gente capisse che davvero la bellezza è quella dell’animo. E vorrei dire alle ragazze che ci restano male che se ci sono riuscita io, possono riuscirci tutte”.

ore 15:10 – E’ il momento dei best of, i momenti più belli di Samantha con Alessio e con Bohdan.

La scelta di Samantha a Uomini e Donne

ore 15:25 – Samantha è pronta per la scelta. Il primo ad entrare è Alessio. “Per me non è facile per niente. E’ una delle cose più difficili, non faccio nessuno excursus di quello che siamo stati perché io e lo sappiamo da dentro” – dice la tronista – “alla prima esterna tu mi hai detto ‘tu secondo me sei dolce’. Tu sei stato l’unico uomo che ha capito che l’unico modo per combattermi era la dolcezza. Mi hai disarmata da subito, hai compreso da subito il mio tallone di Achille. Ho avuto tanti dubbi sul tuo carattere, che tu non fossi pronto in generale nella vita, non vedevo tutta questa maturità in te. Poi ti ho conosciuto meglio e sei un ragazzo molto dignitoso, tu con grande coraggio sai di essere romantico e dolce e vuoi dare questa dolcezza. Poi sono arrivate le discussioni e quando discuti non vuoi sentire ragioni. Devo avere il coraggio oggi di fare la mia prima vera dichiarazione d’amore e per me non sai quanto è difficile. Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, sei il primo uomo che mi ha fatto sentire una principessa, sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercavo e sei il primo che penso quando mi sveglio”.

ore 15:30 – Alessio “che fatica, troppo“, ma Samantha vuole parlare anche con Bohdan. la scelta della tronista però prima ha qualcosa da dire: “Maria voglio ringraziarti, ti auguro il meglio nella vita più di quello che hai già ottenuto. Vorrei ringraziare Claudio e Alessia che è stata come una sorella maggiore“. Tina è contraria all’ingresso di Bohdan: “ora entra coi petali, le sedie rosse, questo entra e ti insulta pure“, ma la tronista “sono onesta, credo che hai visto poco, non credo che lui ci rimanga molto male“.