Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 9 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata protagonisti Nicole, Armando e Carlo. Il cavaliere napoletano ha rivelato alcuni retroscena sulla sua conoscenza con la dama.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Gemma torna protagonista sfoggiando un look che farà tanto discutere. Non solo, la dama resterà nuovamente delusa dal comportamento di Maurizio. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 9 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con lo sfogo di Gemma su Maurizio: “un’altra tranvata mi sono presa. Mi stanno sorgendo dei dubbi un pò seri, che cosa ho rappresentato per lui? Evidentemente dò un valore diverso a tutto e continuerò ad essere me stessa contro tutto e tutti compresa Tina”. La Galgani ne ha anche per Tina: “lei mi sbeffeggia, ma come si può essere sadici? Come ti viene in mente di mettere una canzone così toccante invece di sostenere? Quando vuole sostiene anche le persone che non sono vere come me. Le mie lacrime sono di forza, sono il mio patrimonio, il massimo dell’emozione che ti porta ad andare oltre e non riesci a contenere: sono emozioni”.

ore 15:00 – Tina entra in studio con tanto di corna in testa: “le corna di Gemma” e precisa – “da oggi ti chiamerò Gemma la cornuta“. Dal parterre Pamela rivela: “Maurizio mi ha lasciato il numero, ma non l’ho accettato“.

ore 15:10 – Maurizio dal parterre sulla fine della conoscenza con Gemma: “le cose son finite, forse non l’ha capito se stiamo ancora qui a parlarne“. Anche Gianni interviene: “forse non ti ha trovato così interessante“, ma la dama precisa “mi ha preso in giro, fisicamente sono molto diversa e lontana da Nicole e Pamela“.

ore 15:15 – Gemma chiude con Maurizio il poeta: “la nostra conoscenza si ferma. E’ stato piacevole, l’avevo fatto rimanere perchè mi aveva abbastanza colpito con le sue poesie, ma non è andata”. Anche il cavaliere era propenso a chiudere: “questa difficoltà di comprensione c’è, abbiamo due mentalità completamente diverse. Io utilizzo molto l’ironia, tu la trovi sconveniente, quindi non ci siamo“.