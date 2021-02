Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 8 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Davide Donadei annuncia di essere pronto alla scelta con le corteggiatrici Beatrice e Chiara scosse dalla notizia.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Sophie Codegoni si scusa con Matteo per il comportamento avuto nell’ultima puntata. Non solo, Nicole e Carlo del Trono Over hanno litigato per via del lavoro del cavaliere e Armando interviene….cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 8 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto fra Sabina e Claudio che non prova un sentimento d’amore verso la dama. Nonostante ciò entrambi vogliono andare avanti nella conoscenza con la dama: “chiaramente le cose possono cambiare tra qui a un’ora“.

ore 15:00 – Al centro studio si siedono Nicole e Carlo. “Abbiamo avuto qualche dissidio” – rivela il cavaliere con la dama che precisa “in questo momento mi piace Carlo”. Gianni ha da ridire: “non mi sembri tanto convinta, mi sembri diplomatica quando rispondi“, ma la dama ribatte: “ci conosciamo da poco, cerco di capire bene chi ho davanti. Faccio fatica a lasciarmi andare per quello che ho vissuto in passato”. Il cavaliere poi precisa: “io lavoro a Miami” e la dama non nasconde “questa cosa qua un pò mi blocca, io ho bisogno di un uomo che mi stia vicino“. Tina allora domanda: “come pensi nel caso in cui le cose dovessero andare bene?” con il cavaliere che replica “so che non è facile, io torno ogni 30-45 giorni. Comprendo che non è semplice, lei è sempre a lavoro“. Maria De Filippi interviene: “Carlo vivi Armando come una minaccia?” con il cavaliere che replica “no, non lo vedo come una minaccia”.

Uomini e donne oggi, Armando contro Carlo per Nicole

ore 15:10 – Armando interviene sulla conoscenza fra Carlo e Nicole: “tanto di rispetto per per il loro lavoro. Non bado tanto al contorno di una persona, io voglio far capire quello che di bello mi è successo. Oggi penso che non ci sono più dei paletti, se non le vivi determinate cose non le puoi capire”. Poi il cavaliere si rivolge alla dama: “sappiamo entrambi che ci sono delle sensazioni, ma visto che facciamo racconti diversi alla redazione, quello di bello che è successo viene visto come uno scontro a centro studio. Dare un bacio vuol dire che c’è qualcosa di particolare, ma perchè questo particolare non viene messo a conoscenza anche di altri?“. Armando prosegue dicendo: “arrivare qui e sentire che non c’è stata alcuna carinerie, a me fa male perchè è come rinnegare qualcosa che c’è stato. Se tu pensi che siano stati importanti togli sti paletti nonostante io sia più piccolo, lasciati andare, viviti la cosa”.

ore 15:20 – Armando contro Carlo, Gianni però interviene “perchè te la prendi con lui e non con lei? Lui sta sentenziando per la coppia“. Anche Tina “per reagire così deve esserci qualcosa di più tra voi” con il cavaliere che replica “c’è una cosa bella tra noi“. Nicole si difende: “sono due cose diverse, con Armando ho una complicità particolare, ma lui carica un pò”. Il cavaliere napoletano allora domanda: “hai baciato Carlo?” e la dama “si, c’è stato un bacio a stampo“.

ore 15:30 – Nicole precisa una serie di cose ad Armando: “stare con un uomo così non mi piace. Lui mi ha spiegato, ma sincera può anche piacermi ma non mi è piaciuto come si è comportato. Lui allora mi ha chiesto di conoscerlo per quello che è e gli sto dando questa possibilità, ma non voglio che faccia queste scenate. Queste scenate non sono belle“. Armando ribatte “se racconti la verità le scenate non le faccio, non mentire sulla conoscenza. Racconta la verità e la scenata non la faccio, sto al posto mio“. Carlo con gran classe: “lui ha bisogno di parlare di me per darsi aria“.

Uomini e donne, il ritorno di Giorgio

ore 15:45 – E’ il momento di Sophie. La tronista accoglie Matteo in studio, anche se nella precedente puntata è andata a riprendersi Giorgio. “Ho sbagliato lo so, mi piaci che devo dire” – dice la tronista con il corteggiatore che precisa “non permetterti mai più di prendermi in giro davanti altri altri che giuro, io esco di testa“.

ore 16:00 – Giorgio arriva in studio: “ero arrivato con delle idee, sinceramente mi aspettavo una reazione da parte sua. Ci siamo chiariti, ma non è che non è successo nulla. La discussione resta, ma lei è tornata sui suoi passi. Io non volevo venire in studio forse per l’orgoglio, ma alla fine c’è una persona che ti piace, è successo un bel problema, ma son qua”. Sophie precisa: “sono stata veramente male, a me mancava. Non voglio fare l’ipocrita, quello che ho detto lo penso. Quando litigo urlo, faccio le scenate e non si capiscono bene determinate cose. Sono cose molto sottili, sono sensazioni che io ho. Ho sbagliato la modalità come le ho dette, ma lo penso”.