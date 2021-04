Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 8 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata duro scontro tra Armando e Nicola. Il cavaliere napoletano accusa Nicola Sirius di aver preso in giro Gemma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Samantha discuterà con Alessio deluso dal suo comportamento, mentre Luca farà piangere Elisabetta. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 8 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con Samantha che è uscita in esterna con due nuovi ragazzi. In particolare la tronista è rimasta colpita da Bohdan.

ore 14:55 – “Non puoi insegnare il sapore dell’acqua a chi ha sempre bevuto coca cola” – dice Bohdan, il nuovo corteggiatore riferendosi al “rivale” Alessio. In studio scatta la discussione.

ore 15:00 – “Non ti puoi permettere di giudicare qualcosa che non sai. Da quanto sto qui dentro non mi sono mai permesso di parlare o sparlare degli altri, non ho bisogno di questo per screditare gli altri, ho talmente tanta personalità che ti mangio” – dice Alessio al nuovo corteggiatore che si difende “non mi permetterai mai, il mio era un punto di vista”. “Qui dentro è entrato un discorso che non può esistere” – precisa Alessio – “ti dò un consiglio parla di te, non di me, non sei nessuno per giudicare la mia spensieratezza“.

ore 15:15 – Samantha è uscita in esterna anche con Giulio, ma le cose non sono andate molto bene. La tronista, infatti, decide di eliminarlo, mentre prosegue con Bohdan.

ore 15:30 – Al centro studio è il momento di Luca che è uscito con Annamaria ed Elisabetta.