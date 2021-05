Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 27 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata nuovi confronti tra Gemma e Isabella. La Galgani nuovamente asfaltata dalla bellissima dama, ex modella.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si tornerà a parlare di Elisabetta e Luca, ma anche di Sara e Mauro. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 27 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto tra Armando e Camila.

ore 14:55 – In studio si discute per il comportamento di Armando con Tina che, rivolgendosi a Marina, precisa: “quello che sta dicendo non è certo buono per te“. Gianni prende la parola. “visto che siamo alle ultime due puntate, quest’estate vi vedremo sulle copertine dei settimanali” con la dama che replica “chissà, mai dire mai“, ma l’opinionista non ha alcun dubbio “credimi, durerà qualche mese massimo“.

ore 15:00 – Gianni contro Armando: “sei la peggiore persona che abbia mai conosciuto in 20 anni di Uomini e Donne e nella vita non vorrei mai una persona come te accanto“. Il cavaliere ribatte: “tu sai che non ti stimo per determinate cose“, ma l’opinionista precisa “purtroppo devi metterti in testa che io sto qua a ricordare cosa hai fatto“.

ore 15:05 – Maria De Filippi nota che Gemma e Aldo hanno ballato insieme felici e chiede cosa è successo. “Ho accettato per educazione” – precisa la Galgani – “e lui l’ha capito“.

ore 15:15 – Si passa a Biagio che sta conoscendo Anna, ma qualcosa non va. “Non mi ha dato la sensazione di voler continuare” – precisa il cavaliere con la dama che replica “sei simpatico, divertente, sorprendi. Ci siamo divertiti comunque, abbiamo cantato, ballato e tutto. Mi avevi detto che mi davi del tempo, ma ho visto che eri insistente, ma tentavi tutti i giorni di baciarmi“.

ore 15:30 – Confronto fra Biagio e Sara. Anna ha deciso di interrompere la conoscenza col cavaliere che viene difeso da Armando. Intanto dal parterre Angela riprende Antonio: “pensa alla tua storia e ai tuoi fallimenti“.

ore 16:00 – Angela contro Antonio per un bacio. “Alla fine mi devi spiegare questa cosa, sei stata tu. Il bacio non era corrisposto, ma è normale: un bacio avvisato. Io ho i miei tempi. Non cerco il sesso, ma l’amore. L’amore è a step” – precisa il cavaliere.