Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 27 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma ha deciso di interrompere la conoscenza con Roberto facendo adirare Tina.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, spazio al tronista Giacomo oramai sempre più vicino a Martina. Carolina delusa lascerà lo studio. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 27 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con Angela. “Ognuno conosce i propri polli” – dice la dama poco prima dell’ingresso di Luca.

ore 14:55 – Luca entra in studio: “volevo farti delle scuse. Ci ho pensato ieri, non ho voluto farle qua subito perchè non volevo che fosse una cosa forzata. Non mi sono comportato bene, mi dispiace, ti voglio chiedere scusa“. Il cavaliere si scusa pubblicamente con Angela: “credo che la cosa migliore sia chiederti scusa pubblicamente, mi dispiace tanto“. Non solo, il cavaliere aggiunge: “ho scritto una frase, quella frase sulla donna e sull’età, credo di essere stato molto insensibile e con poco tatto perchè ad una donna una cosa del genere non bisogna dirla“.

ore 15:00 – Angela replica così alle parole di Luca: “ti scuso come essere umano, ma non a livello affettivo. Non essendoci mai stati determinati sentimenti tutto quel discorso era insensato, dovevi bloccarlo e disinnescare certi meccanismi sui social.“.

ore 15:05 – Si passa a Gemma che commenta quanto successo in studio: “non riesco a trovare un fondo di verità nelle parole di Luca. Se tu parlassi davvero col cuore…” – e Tina da casa commenta “parla la donna sincera, quando lei è la prima stratega” – ma la Galgani ribatte “l’ho pagato tante volte questo mio comportamento“.

ore 15:10 – Martina e Giacomo si confrontano in studio. La corteggiatrice “per me è stato tanto bella, per assurda quando stavo li non riuscivo nemmeno a sentirle, non riuscivo a coglierlo e non volevo passasse questa cosa“, ma il tronista la tranquillizza “voglio ribadire che quando parlo che con te cresce, non vuol dire che con te è indietro, sono due strade diverse. Sento delle cose per te, sono cresciute rispetto a prima, ma sono vere“.

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Biagio e Sara. “Per me va benissimo” – dice il cavaliere, ma la dama “metto un pò di paletti, sono sei anni che non sto con una persona e ricominciare una relazione non è così facile. Ho bisogno di trovare fiducia nell’altra persona“. Il cavaliere poi rivela di essere interessato ad un’altra donna: Elisa, ma la dama replica “non è mia abitudine interferire nelle cose altrui“. La reazione di Sara: “se vuoi conoscere Elisa conosci lei“, si alza e se ne va.

ore 15:30 – E’ il momento di Patrizia e Fulvio. “E’ una conoscenza molto interessante, ci troviamo in tante cose, abbiamo molti punti in comune, per adesso è una scoperta continua” – dice il cavaliere, mentre la dama rivela di aver accettato i numeri da Antonio e Alessio. Anche il cavaliere ha dato il numero a Raquel.

ore 16:00 – Isabella dal parterre è stranita dal comportamento di Fulvio, ma anche di Patrizia che accetta che il cavaliere voglia conoscere altre donne. Alla fine Patrizia decide di seguire il consiglio delle altre dame: si alza e termina la conoscenza col cavaliere.