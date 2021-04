Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 23 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata il ritorno di Eugenia. In esterna il tronista Massimiliano l’ha anche baciata scatenando l’ira delle altre corteggiatrici.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, dovrebbe esserci il bacio tra Samantha e Bohdan. Come reagirà Alessio? Non solo Ida sta uscendo con un nuovo cavaliere…Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 23 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con nuovo confronto tra Gemma e Tina. “Sei arrivata che eri una donna completamente diversa, poi hai conosciuto Giorgio. Ti sei presentata come una suora” – dice l’opinionista che sbrocca in video.

ore 15:00 – Gemma è uscita in esterna con Roberto. Il cavaliere: “è una persona interessante, non sono riuscito a capire bene che tipo di persona è. Ci siamo detti delle belle cose, forse ce ne diremo delle altre, andiamo avanti“. Tina domanda: “fisicamente ti piace? e il cavaliere “non l’ho vista nuda, ma…“. La Galgani però ci resta: “ma quale nuda? Prima sono peccatrice…“.

ore 15:15 – Roberto canta per Gemma la canzone “Va bene così” di Vasco Rossi. La dama è entusiasta dalla performance canora del cavaliere. In studio scoppia una nuova lite tra la Galgani e Tina.

ore 15:20 – Si passa a parlare di Elisabetta. Per Gianni è accecata dall’amore verso Luca: “nessuna donna accetterebbe questo” e dal parterre interviene Angela che dice “non mi permetterei mai di umiliare una donna soprattutto se hai avuto a che farci. Ci sono cose che vanno rispettate e tenute care. Anche io ho una mamma che nel leggere quelle porcherie ci è rimasta male“.

ore 15:35 – Tina infuriata con Elisabetta: “tu sei una donna invaghita da lui, lui non lo è. A lui di te non gliene frega niente“, ma il cavaliere si difende “non è vero, ho voglia di conoscerla e di passare del tempo con lei“. La Cipollari ribatte: “non è così, sono solo parole, parole” e torna sulla questione della precedente puntata quando il cavaliere prima ha accettato di far scendere le nuove dame e poi ha cambiato idea. Isabella interviene dal parterre: “puoi fare quello che vuoi, quello che mi premerebbe è suggerire ad Isabella che è più predisposta a prendere una fregatura. Tu sei abilissimo con le parole“.

ore 15:45 – E’ il momento di Giacomo. Il tronista è uscito in esterna con Carolina. I due hanno preparato il pesto con tanto di consiglio della mamma del tronista: “ho difficoltà a fare entrare le persone nella mia famiglia”.

ore 15:55 – Giacomo è uscito anche con Martina e la loro esterna è terminata a telecamere spente. “Sono stato tanto veramente bene con te, il bacio era sentito” – precisa il tronista alla corteggiatrice. Carolina allora domanda: “e con me? E’ rimasto stabile?” e il tronista risponde “si più o meno stabile, mi piaci“.