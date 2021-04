Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 21 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la sfilata delle dama a tema “come una star” ha visto Gemma trionfare con la sua versione di Madonna.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà ancora di Gemma, ma anche del tronista Massimiliano con il ritorno di Eugenia. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 21 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con i saluti di Maria De Filippi a Tina in rosa raggiante.

ore 15:00 – Gemma si confessa nel post puntata: “Tina dimostra la sua acrimonia, è impestata nei miei confronti. Chissà che fastidio le ho dato, ha chiuso tutto, non si è visto niente“. Poi sul Aldo: “è stato carino, l’ho visto molto sereno. Anche lui ha condiviso quello che abbiamo provato l’uno per l’altro. E’ sempre stato molto attento, un vero gentiluomo“. Poi su Roberto: “piacevole, ma non riesco a capire se è così distratto dalla mia conoscenza perchè si è trovato a disagio in questo ambiente nuovo oppure se è proprio così“.

ore 15:15 – Gemma canta in francese “je t’aime moi non plus” a Aldo. Maria De Filippi e Gianni commentano: “è stata brava”, ma Tina è una furia “se è stata così tanto brava, cosa ha suscitato nel parterre di uomini?“. Il cavaliere Aldo: “ha suscitato una emozione, si vive di emozioni“. Intanto Aldo fa una vera e propria dichiarazione d’amore a Gemma.

ore 15:30 – Si passa a Luca. La dama Angela ha bisogno di chiarire con il cavaliere. “Quello che volevo dire a Luca è innanzitutto a me dispiace, nella sfilata ero cambiata nei tuoi riguardi. Quando leggo quelle cose che sono successe poco fa, non sei mai stato convinto, un noi non c’è e non c’è mai stato. Ci siamo visti 4 settimane, non ti quadravo, nell’ultimo periodo perchè tu hai accettato il numero?” – dice la dama – “sono stata l’unica scema ad accettare il tuo numero“. Il cavaliere si giustifica: “ci stavamo conoscendo, sono stato proprio bene. E’ la delusione che ti fa stare tanto arrabbiata, ma ad un certo punto c’è stato qualcosa che non mi tornava“.

ore 15:45 – Tutti contro Luca, anche Maria De Filippi. Isabella dal parterre: “questa precisazione che hai fatto su Angela a cosa serviva? Qual era il tuo obiettivo?“. Il cavaliere: “non avevo un obiettivo, ho risposto di pancia. Ho scritto delle cose vere, ma non pensavo di offendere più di tanto. Non sono cose belle, ma neppure un’offesa”.