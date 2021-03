Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 2 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata abbiamo assistito ad uno scontro fra Samantha e Armando: la tronista ha definito il cavaliere “sei mentalmente ottuso, non ti ho mai visto sorridere”.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, assisteremo ad una nuova scelta. Riccardo ha deciso di uscire dal programma con Roberta. Come risponderà la dama? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 2 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – Si torna alle sfilate a Uomini e Donne. Il tema del giorno è “Follie d’amore”. La prima a sfilare è Roberta. Voti altissimi per la dama con Tina che le dà come voto 10.

ore 15:00 – “Io sono la primavera del mio cuore e per questo che dico viva l’amore” dice Gemma che ha scelto un abito lungo color salmone con tanto di fiori. Tina: “per me voto 2“, ma la Galgani si difende: “è un inno alla primavera“, ma Tina “sembra un albero di quercia. Solitamente in primavera si risveglia in natura purtroppo quando ti vedono si addormentano“. Per la dama però tutti voti alti.

ore 15:05 – La sfilata prosegue con Patrizia: “per me l’amore è follia e ho pensato di rappresentarla con questo sport. Sono pronta a fare qualsiasi cosa per raggiungere il mio lui“. La dama ha scelto un outfit davvero originale: un abitino da rafting. Voti abbastanza buoni, anche Tina voto 8.

ore 15:10 – Anche la dama Maria ha deciso di sfilare per il tema “Follie d’amore”. La sua esibizione però non viene apprezzata molto da Biagio che dà voto 3. La dama spiega: “ho usato tutti i 5 sensi”, ma i cavalieri del parterre non hanno capito il senso della sfilata. Maria però non ci resta male: “mi sono divertita e sono stata folle“. Scontro poi tra Tina e Claudio per i voti: “sono convinta che in base a quello che è successo nelle scorse settimane votate“.

ore 15:20 – La sfilata prosegue con Antonella ed Elisabetta, ma entrambe le dame non convincono né gli opinionisti né il parterre dei cavalieri. In studio scoppia una discussione per via dell’outfit di Elisabetta con Tina che si confronta anche col cavaliere Alessandro. A difendere l’opinionista c’è Maurizio il poeta, ma…

ore 15:30 – E’ la volta di Sabina seguita da Alessandra.