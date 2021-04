Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 2 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata tutti contro Gemma: la dama si infuria e se la prende con Tina.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, spazio al trono classico di Giacomo. Il tronista è sempre più preso da Martina e Carolina. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 2 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina che è in collegamento e non in studio. Cosa è successo? Lei dice: “nulla di grave“.

ore 14:50 – Gemma si sfoga in camerino: “sono allibita, senza parole. Da me pretendono che in dieci minuti decida se la persona mi piace o non mi piace. Non è falsità, devo capire se la persona mi piace o no“. La dama parla naturalmente di Tina: “è gelosa, invidiosa del fatto che io riesca sempre a metterci entusiasmo, a cadere e alzarmi. Lei aspetta solo che io faccia una passo sbagliato e poi tutti si fanno condizionare da lei“. Poi parla anche di Luca: “ma chi si crede di essere?” e su Nicola “l’ho visto particolarmente agguerrito nei miei confronti“.

ore 14:55 – Tina replica alle parole di Gemma: “Smettiamola di dire che sono invidiosa, lei si rovina da sola. Lei ha scelto Domenico cosciente del fatto che non era interessata, inutile che adesso dà la colpa a me, Luca e Gianni“. Anche Sperti prende la parola: “non siamo noi che la facciamo passare per quella che, è lei che le sbaglia tutte“.

ore 15:00 – Nel dopo puntata Gemma e Nicola si sono visti per chiarire la loro discussione. “Non me l’aspettavo, ti ho visto trasformato” – dice la dama, ma il cavaliere si difende “volevo solo evidenziare alcune cose, mi ha dato fastidio vederti così proprio perchè c’è stato qualcosa tra di noi e abbiamo instaurato un bellissimo rapporto di amicizia“.

ore 15:15 – Gemma è uscita in esterna con Riccardo, ma il cavaliere le comunica che la vede solo come un’amica. La dama scoppia a piangere. In studio è visibilmente provata da tutto quello che sta vivendo e sull’incontro con Nicola: “avevo l’autostima sotto i piedi. Sono uscita dalla trasmissione con questo passato infangato“, ma Tina in collegamento sbotta “è triste perchè si era illusa che Nicola fosse interessato, ma quando si è tirato indietro ci è rimasta male“.

ore 15:30 – Una puntata difficilissima per Gemma che ha preso il due di picche da Nicola e Riccardo. “Non stava male quando è entrata, lei era felice. Quando lui dice ‘guarda Gemma voglio solo un’amicizia’ lei cade in depressione. E’ questa la verità” urla Tina in collegamento.

ore 15:45 – Si passa al trono classico di Giacomo. Il tronista è uscito in esterna con Martina. Una bellissima esterna che si conclude con un bacio, con tanto di mascherina, tra i due.

ore 15: 50 – Martina fa una precisazione: “volevo ringraziarti per la sensibilità che hai avuto nell’ascoltarmi, a prescindere da chi siamo. Sei stato molto sensibile“. Il tronista Giacomo: “mi ha scosso un pochino questa esterna, il nostro percorso è cominciato in maniera diversa. In questa esterna ho capito tanto, mi ha fatto vedere Martina sotto un aspetto diverso, mi ha dato tante risposte, per me è stata molto importante questa esterna”.

ore 16:00 – In realtà il tronista Giacomo è uscito anche con Carolina F., ma la loro esterna non è andata alla grande per una grande timidezza della corteggiatrice.