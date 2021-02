Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 19 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata si è parlato ancora della conoscenza tra Roberta e Riccardo. Qualcosa non va tra i due e in studio è scoppiata un’accesa discussione.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, spazio alla scelta della tronista Sophie Codegoni. Chi sarà il fortunato tra Matteo e Giorgio? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 19 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – E’ il giorno della scelta di Sophie Codegoni. Tina Cipollari è felice, ma rivela. “mi rimarrà nel cuore, è stata veramente una bella scoperta“. Per la tronista c’è anche la mamma: “ciao amore, grazie a Maria per questa possibilità. Non posso che augurarti il meglio, sei il mio orgoglio, hai fatto un percorso bellissimo. Sei la mia piccola donna e ti auguro che qualsiasi scelta tu faccia, ti renda felice perchè te lo meriti tanto“.

ore 14:55 – In studio ci sono anche Davide e la sua scelta Chiara. Poi l’ingresso dei nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano seguiti dai corteggiatori Giorgio e Matteo.

ore 15:00 – Prima della scelta di Sophie, è tempo di rivivere i momenti più belli con Giorgio. “Ho fatto un percorso bellissimo che mi ha permesso di conoscere una persona importante e di conoscermi meglio. Ho scoperto di essere in alcuni modi e l’ho scoperto qui, grazie a voi, grazie a tutti voi. Sono arrivato in un posto che non conoscevo e sono stato trattato sin dal primo giorno da delle persone per bene. Questo è un viaggio che io ricorderò sempre sorridendo al di là di tutto e vorrei ringraziare particolarmente Chiara” – dice il corteggiatore.