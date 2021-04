Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 19 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Eugenia decide di lasciare il programma e di non corteggiare più Massimiliano, ma….

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ampio spazio al ritorno in studio di Ida Platano. Il ritorno della dama ha fatto discutere, perchè? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 19 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con Biagio e Sara. “Per me è stato incredibile” – dice la dama – “mi sono seduta e sentivo una energia che mi arrivava…”, ma Tina da casa spegne ogni entusiasmo “un’altra illusa”.

ore 15:00 – E’ il momento del Trono di Giacomo che è uscito con Carolina e Martina. Il tronista decide di interrompere la conoscenza con Carolina: “ci tenevo a dire una cosa: io non mi sono esposta mai su quello che succedeva qui in puntata, non perchè non avessi una opinione, ma perchè caratterialmente preferisco parlare quando per me una discussione è costruttiva“.

ore 15:15 – Giacomo in esterna con Martina è stato benissimo. “Son stato proprio bene” – precisa il tronista, che è uscito anche con Carolina. “Mi sento una persona calma, che quando sbaglia se ne rende conto” – dice la corteggiatrice che precisa – “devo imparare a piangere, a non trasformare le lacrime in rabbia“.

ore 15:30 – Angela è uscita in esterna con Riccardo. “E’ stata una bella serata, abbiamo parlato tantissimo dopo la cena e abbiamo parlato di cose importanti” – racconta la dama – “mi ha dato un senso di piena fiducia. Non lo vedo come amico” che però fa una rivelazione. La dama: “sono dei passi avanti con Andrea, non è successo niente, ma lo rivedrò stasera“. Intanto c’è una nuova corteggiatrice per Riccardo: si tratta di Elisa.

ore 15:45 – Si passa al trono di Samantha che è uscita con Alessio e Bohdan. “C’è stato un bacio, voluto e sentito. E’ stata un’esterna forte” – dice la tronista – “non ho mai avuto dubbi sulla nostra attrazione. Non mi ha dato il tempo di togliermi la mascherina…”.