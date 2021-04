Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 16 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata il ritorno di Ida Platano e Tina Cipollari in collegamento da casa.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà del tronista Giacomo. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 16 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con Gemma che riceve un nuovo corteggiatore Roberto.

ore 15:00 – Roberto: “di Gemma mi piacciono tante cose tra cui il fisico” e poi si rivolge a Tina “sai che mi sono preoccupato quando non ti vedevo nel programma“, ma l’opinionista ribatte “tranquillo, si è trattato solo di un lungo trasloco“. La Galgani non è dispiaciuta, ma precisa: “è un bell’uomo, a parte questo teatrino con Tina“.

ore 15:10 – Si passa al trono Classico di Massimiliano. “A me Federica piace, devo capire se potrebbe piacermi e per questo l’ho portata in esterna” – precisa il tronista, mentre Eugenia è in lacrime delusa dall’essere stata lasciata a casa. “Quello che mi fa più male è che quando tu sei lì io non esisto” – dice la corteggiatrice – “tu esisti in tutti i miei giorni“.