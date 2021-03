Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 15 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Roberto è stato smascherato: in redazione sono arrivate prove da una sua ex. La discussione si accende in studio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si torna a parlare di Gemma. La dama è uscita con Cataldo, ma la loro esterna non è andata bene per la Galgani. Il cavaliere reagisce molto male. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 15 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata comincia con il confronto tra Alessandro e Maria. Dal parterre Armando domanda: “come è possibile che uscite con altre persone? Se ti rapporti con altre persone sarà sempre prematuro pensare ad altro“.

ore 15:00 – Si parla di Luca che è uscito cn Antonella. Il cavaliere parla di un malinteso: sul finale la dama si è lanciata in un abbraccio e bacio sulla guancia, che però non è stato corrisposto da Luca. Poi è la volta di Elisabetta: “abbiamo riso e scherzato, abbiamo parlato di tutto. Ci siamo sentiti tutta la settimana e ci vediamo questa sera“.

ore 15:10 – A centro studio si siede Angela: “il fatto che ci sia stato un bacio sembra che ti abbia dato fastidio“, ma Luca dà la sua versione “il bacio viene quando viene, nessuno si pone un limite o un obiettivo. E’ stata una bella chiacchierata la prima sera, mentre la seconda volta si è creata l’occasione ed è stato un bel bacio”. In realtà la dama ha qualche dubbio: “lui mi piace tantissimo, ma credo lui abbia bisogno di una donna più giovane“.

ore 15:15 – C’è una nuova corteggiatrice per Armando che decide di tenerla.

ore 15:20 – Spazio al trono classico con Samantha. La tronista è uscita in esterna con Roberto assente per motivi di salute e Alessio. La tronista prima dell’esterna si emoziona quando il corteggiatrice rivela di essere rimasto colpito dalla sua dolcezza. La De Filippi allora le domanda come mai si è emozionata e la tronista replica: “ho lavorato tanto per non esserlo per indurirmi, non tanto nei sentimenti, ma nella vita”.

ore 15:30 – Samantha è rimata molto colpita dal corteggiatore Alessio. “Me ne sono andata dall’esterna proprio felice” – dice la tronista. Anche il “collega” Massimiliano si complimenta per come è Samantha e avvisa il corteggiatore: “lei dentro è tanta, dalla prima volta che l’ho vista l’ho subito pensata. E’ pulita“.

ore 15:40 – A centro studio si siedono Alessandra e Giancarlo. Le cose tra loro procedono, ma qualcosa non va. Per gli opinionisti Gianni e Tina è arrivato il momento di vivere la propria storia fuori dal programma. Lo stesso cavaliere è concordo: “dobbiamo viverci fuori“. La dama: “sono innamorata, so quello che voglio e so che lui mi vuole bene”.

ore 16:00 – Si conclude con Gero che è uscito in esterna con Lara. “E’ molto carina, siamo stati bene tutta la sera, parlando, ridendo, mangiando, ci siamo trovati molto bene” – racconta il cavaliere che però decide di lasciare il programma. “Devo trovare il mio equilibrio, devo rimettermi in un attimo, mi devo riallineare” precisa il cavaliere che è ancora preso dalla ex. A sorpresa però Samantha rivela: “ho chiesto alla redazione….e volevo sapere se ti andava di conoscerci” con il cavaliere che rimane stupito dalla cosa ma non disegna la sua attenzione.