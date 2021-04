Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 15 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata duro confronto tra Samantha e Alessio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, i protagonisti saranno Armando, Nicola e Isabella. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 15 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina finalmente tornata nel programma. L’opinionista è stata assente per “un trasloco abbastanza impegnativo“. La Cipollari commenta Gemma: “sempre più ridicola, mi hanno detto che non posso gridare se no Skype mi toglie la linea“.

ore 15:00 – Gemma si sfoga dopo la puntata nel camerino. “Oggi non è stato bello vedere due coppie, così come se io chissà che cosa cercassi, che pretese ho” – dice la dama – “tutto il bello è nelle coppie che si sono formate e il negativo è in me. Mi dispiace tanto essere sola, non sono qui per scaldare la seggiolino, sono qui per conoscere delle persone. A volte ho sbagliato, a volte ho fatto delle scelte sbagliate, ma sono sempre andata avanti con la speranza di poter trovare una persona“. Sul finale la dama conclude: “non sono per niente pesante, aspetterò…vedremo“.

ore 15:15 – Gemma entra in studio e saluta Tina: “che bello rivederti“. La dama è uscito con Aldo. “Siamo partiti pienamente d’accordo di non creare e crearci problemi” – precisa il cavaliere – “lei è sensibile, piacevole e piacente. E’ sempre una persona adorabile“.

ore 15:25 – In studio si parla di Aldo che ama divertirsi facendo anche dei video con la cugina mimando cose sexy. Gianni allora domanda “Gemma sei pronta a fare un video con lui” e la dama replica “si, perchè no“, ma Maria De Filippi fa capire alla Galgani la tipologia di video, ma non c’è nessun problema per lei. “Non c’è problema, sarà una cosa mimata” – dice Gemma.

ore 15:30 – A Uomini e Donne il ritorno di Ida Platano. “Mi sono data un’altra opportunità” – dice la dama – “sono un pò arrugginita, però…“. La dama ha notato due cavalieri: Luca e Marco.

ore 15:40 – E’ il momento dei tronisti: Giacomo, Massimiliano e Samantha. Massimiliano è uscito in esterna con Vanessa: tra i due c’è stato un bacio a fine esterna. “Gli ho fatto vedere un lato di me, sono felice che lui si sia aperto con me” – dice la corteggiatrice – “sono felice. Hai visto quella che sono“.

ore 15:55 – Eugenia ci è rimasta molto male dal comportamento di Massimiliano: “ti ricordi che ci sono anche io da qualche parte? E’ più forte di me, non ce la faccio a vederti così, non ce la faccio a vedere quello che devo vedere e sentire. Quello che mi viene naturale è di fare 200 passi indietro e mettere il freno a mano“. Il tronista però ribatte: “noto delle incoerenze in quello che dici. Capisco che ti può aver dato fastidio“.