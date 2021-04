Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 13 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Armando ha fatto discutere per il suo comportamento verso tre nuove dame.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà del Trono di Samantha divisa tra Alessio e Bohdan. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 13 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con l’ingresso di una coppia del programma: si tratta di Loredana e Raimondo insieme da un anno e mezzo.

ore 15:10 – Poi è la volta di Luisa che torna in studio col fidanzato e augura a Tina di vivere un grande amore: “l’amore porta felicità“. Salvio poi fa una sorpresa alla sua dama portandole un bellissimo regalo: “qual è la felicità più bella, quella di sposarci. Federico ci sta guardando e gli avevamo detto che un giorno sarebbe accaduto quello che lui avrebbe voluto gli accadesse”. La dama “il mio posto è tra le tue braccia, voglio invecchiare con te e che è bello sentirti dire la mattina quando vai via e mi dai un bacio ‘non vedo l’ora di tornare a casa per rivederti’, mi sai proteggere amore mio“.

ore 15:20 – E’ la volta di Patrizia e Domenico. La dama stava conoscendo il cavaliere ma qualcosa è andato storto. “Ci siamo visti domenica sera, quando è andata via non ho più sentito il bisogno e la necessità di sentirla” – dice Domenico, ma Patrizia si difende: “è questione di educazione, rispondere ad un messaggio. Non aprire la chat è una cosa bruttissima“.

ore 15:35 – Si passa al trono di Massimiliano che è uscito con Federica ed Eugenia. Il tronista in esterna con Federica è sempre più complice; la corteggiatrice Eugenia è in difficoltà: “mi fa male vederti così vicino e coinvolto. Io ti vedo molto più coinvolto da lei piuttosto che da un’altra“. Il tronista si difende: “non sento di essere sbilanciato di più verso un’altra, non sento che Federica sta al di sopra di Vanessa o di te. Al momento non dico che state sullo stesso piano, ma non c’è sto sbilanciamento“.

ore 16.00 – Massimiliano è uscito anche con Eugenia e la loro esterna è stata davvero coinvolgente.