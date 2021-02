Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 11 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata abbiamo assistito alla scelta di Davide Donadei. Il tronista dopo aver detto addio a Beatrice tra le lacrime, ha fatto la sua scelta: Chiara! I due sono usciti insieme dal programma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà della frequentazione di Gemma con Maurizio P. Qualcosa però è andato storto visto che si scoprirà che il cavaliere sta facendo il doppio gioco con un’altra dama. Di chi si tratta? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 11 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – Gemma si sfoga in camerino dopo la puntata sulla conoscenza con il cavaliere Maurizio G.

ore 14:50 – “Tina ma fino a che punto può arrivare? Tutte le cose belle mie cerca sempre di mortificarle e farle apparire al contrario di quello che sono” – dice la Galgani. La dama in lacrime: “anche le corna, non sa più come ferirmi e Maurizio rideva anche di questa cosa. Quando pensi di aver conosciuto il peggio, il peggio deve ancora arrivare”. Gemma poi parla anche di Maurizio G. : “gli ostacoli li supero, ma non è che tutti i giorni mi sveglio per fare la corsa agli ostacoli sentimentali”. Sul finale parla ancora di Tina: “devo essere ridicolizzata davanti alle…non rispetta il mio stato d’animo del momento. E’ malvagia con me, tenta sempre di farmi sentire in difficoltà“.

ore 15:00 – Tina ironizza sul look di Gemma con tanto di coroncina di fiori in testa: “un omaggio alla nonna di Cicciolina che oggi ci ha omaggiato della sua presenza“. L’opinionista poi ribatte alle sue parole: “ma quali sono questi momenti belli? I pianti che fai, sprecando lacrime per un uomo che ti ha detto chiaramente da tre settimane che non ti vuole più. Vuoi accusare me dopo 12 anni dei tuoi insuccessi sentimentali?“.