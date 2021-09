Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 14 settembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nella prima puntata della nuova edizione 2021-2022 abbiamo assistito all’ingresso in studio di Gemma Galgani dopo il seno rifatto. Una scelta molto criticata e discussa in studio (e non solo), ma che ha reso felice la dama pronta a trovare il principe azzurro.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, in studio ci sarà la presentazione delle nuove troniste: Andrea e Roberta. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del 14 settembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con il Trono Over. Al centro studio si siede Ida. Per la dama c’è il cavaliere Graziano “sono venuto qui perchè voglio conoscerti. Non sono qui per perdere tempo“.

ore 15:00 – Si prosegue con Isabella. La dama si siede a centro studio e scopre che Biagio vuole parlare con lei. Il cavaliere: “abbiamo passati momenti bellissimi e mi avevi anche detto di non voler raccontare delle cose alla redazione. Fammi passare per la persona che non sono non mi va“. Biagio rivela: “ci siamo baciati e siamo stati nella stessa camera“. Tina chiede un riassunto…

ore 15:15 – Rivelazioni choc di Biagio su Isabella. La dama si difende: “la storia tra noi era chiusa e ti ho spiegato i motivi più volte. Questa storia a cui ti riferisci è successa una sera agli inizi di Aprile, sei una persona che ci prova fino alla morte” – e il cavaliere ribatte ‘tu ci sei stata, ci sei venuta ed ora mi vuoi accusare? Non sei una santa”. Tina difende Isabella: “Biagio sei una brutta persona, ma che senso ha?“.

ore 15:30 – In studio Maria De Filippi ricorda la storia Martina Panini, che tanto aveva commosso il pubblico di Tu si que Vales. Una scelta non casuale visto che in studio è il momento della nuova tronista Andrea Nicole.