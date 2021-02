Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 18 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la quarta puntata di Uomini e Donne versione il Segreto. Maurizio G. è uscito in esterna sia con Gemma e Maria, ma non è ancora pronto per la scelta finale.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, spazio alla scelta della tronista Sophie Codegoni. Chi sarà il fortunato tra Matteo e Giorgio? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 18 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:46 – Nel dopo puntata Gemma si sfoga parlando di Maurizio G. “forse on ha coraggio di dirmi che non è interessato e si è trovato messo alle strette. Si è visto anche l’atteggiamento con Maria, è partito come una lepre per darle questo eventuale bacio. Secondo me la sua scelta l’ha già fatta e non l’ha espressa, ci tiene troppo alla forma per prendere la decisione più vera“.

ore 14:55 – Gemma parla anche di Tina: “questo falso buonismo in un momento così che soprattutto sai che…” e poi scoppia a piangere. La Galgani: “sotto questo suo falso buonismo non ha pensato al momento delicato. Al paragone tra me e lei, visto che c’è anche una differenza di età. Io cerco sempre di superarle, ma con disagio…“. La dama di Torino entra in studio e saluta le nuove corteggiatrici: “seguite sempre l’amore, non arrendetevi mai di fronte alle difficoltà“.