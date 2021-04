Uomini e Donne non va in onda oggi, lunedì 5 aprile 2021: come mai? Scopriamo il motivo per cui il seguitissimo dating show di Maria De Filippi salta la puntata di oggi e viene posticipato.

Uomini e Donne non va in onda su Canale 5

Uomini e Donne di Maria De Filippi non va in onda oggi, lunedì 5 aprile 2021. Una notizia che deluderà i milioni di telespettatori che quotidianamente, dal lunedì al venerdì, seguono le storie e le avventure dei cavalieri e delle dame del Trono Over, ma anche dei tre tronisti Giacomo, Massimiliano e Samantha del Trono Classico.

Nella giornata di oggi però il dating show non andrà in onda nel consueto appuntamento delle ore 14.45 in occasione del giorno di lunedì di Pasquetta. Una scelta che non sorprende visto che in passato, anche durante le festività natalizie e non ultima la prima giornata dedicata alle vittime della pandemia da Coronavirus, il dating show di Canale 5 ha preferito sospendere la programmazione.

Non c’è da preoccuparsi però visto che il programma si ferma solo nella giornata di lunedì di Pasquetta per poi riprendere la sua programmazione da martedì 6 aprile 2021.

Uomini e Donne stop, al suo posto la replica di Svegliati amore mio

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e donne nel lunedì di Pasquetta 2021? Canale 5 ha deciso di riprogrammare la messa in onda della replica di “Svegliati amore mio“, la fiction con protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Un progetto importante che tratta un tema delicato come quello dei tumori infantile che ha coinvolto i telespettatori di Canale 5. Un vero e proprio passaggio di testimone se consideriamo la grande amicizia che lega proprio Maria De Filippi a Sabrina Ferilli.