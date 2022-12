Uomini e Donne oggi non va in onda. Perché non possiamo vedere le nuove vicende amorose di tronisti, troniste, dame e cavalieri? Il motivo è semplicissimo. Ecco come mai il programma di Maria De Filippi è assente dal palinsesto di Canale 5 e rimarrà assente anche per qualche altra settimana.

Uomini e Donne oggi non va in onda: un periodo di festa per la trasmissione

Chi ai aspettava di vedere, alle 14.45 il programma di Maria De Filippi rimarrà a bocca asciutta. Uomini e Donne oggi non va in onda. Come mai? In primis nei giorni festivi la trasmissione salta sempre l’appuntamento con i propri fan per poi ritornare in onda in quelli feriali. Domani andrà quindi in onda? No. La trasmissione rimarrà assente nel palinsesto dell’ammiraglia Mediaset ancora qualche settimana. Come mai? Siamo nel periodo delle vacanze di Natale, un periodo in cui, ogni anno, il palinsesto di Canale 5 si popola di film natalizi e di repliche di fiction molto amate dal pubblico mentre i programmi che ci tengono compagnia dall’Autunno alla Primavera vanno in vacanza.

Attenzione, però, per tutti i protagonisti di Uomini e Donne non saranno vere e proprie settimane di pace e relax. Perché? Ebbene mentre siamo tutti impegnati tra pacchi, pacchetti, pranzi e cenoni, dame e cavalieri, tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrici si ritroveranno in studio per registrare già qualche nuova puntata che vedremo dopo l’Epifania.

Uomini e Donne: un altro tronista abbandona

Proprio parlando di registrazioni possiamo svelare alcuni spoiler? Ebbene qualche giorno fa, prima di Natale, si è registrata una nuova puntata e un altro tronista, dopo Federica, ha abbandonato lo studio senza scegliere. Di chi si tratta? Di Federico? Quale? Dainese. Stando a quanto riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, il pallanuotista non ha voluto illudere né Vincenza, né Elena, le sue corteggiatrici.

Lavinia e Federico Nicotera, invece, sono ancora nel pieno dei loro dubbi amletici. Rimasti entrambi con due corteggiatori si apprestano a conoscergli meglio prima di prendere la loro decisione più importante.