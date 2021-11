Uomini e Donne oggi, 1 novembre 2021, non va in onda. In questo lunedì di Festa sentiremo dunque la mancanza di Tina Cipollari, Gianni Sperti e delle liti con Gemma Galgani oltre che dei racconti delle storie d’amore di tutti i protagonisti del programma pomeridiano e infrasettimanale di Canale 5. Perché la trasmissione è assente dal palinsesto? Ecco tutte le news in merito.

Uomini e Donne oggi non va in onda: la scelta di Maria De Filippi, 1 novembre 2021

Uomini e Donne oggi non va in onda. La scelta di Maria De Filippi, quella di non ‘popolare’, con i suoi programmi, i palinsesti dell’ammiraglia Mediaset nei giorni di Festa, trova ancora una volta conferma. Oggi, giorno di tutti i Santi, la trasmissione che vede dame e cavalieri, tronisti e troniste in cerca dell’amore, lascia il posto alle varie soap opera.

Invece che Uomini e Donne andrà in onda, infatti, Una vita. Prima di lei non mancherà nemmeno il solito appuntamento con Beautiful.

Il programma della De Filippi tornerà, invece, a tener regolarmente compagnia ai telespettatori da martedì 2 novembre 2021. Da lì si inizierà a capire cosa è successo dopo la puntata trasmessa venerdì scorso con la scelta del tutto inaspettata dell’ultimo tronista uomo rimasto dopo la cacciata di Joele.

Ci saranno novità per Gemma? Le anticipazioni delle nuove registrazioni ci preannunciano che con Constabile le cose prenderanno presto una brutta piega. Non è con lui che la dama torinese potrà coronare il suo sogno.

Amici 21 assente come Uomini e Donne: niente Day Time

Assente dal palinsesto Mediaset del 1 novembre 2021 anche il Day Time di Amici 21. La conferma è giunta domenica pomeriggio durante la messa in onda dello Speciale. In sotto-impressione è passato un avviso per tutti i fan per sottolineare che lunedì non sarebbe andato in onda il consueto appuntamento con la striscia pomeridiana a partire dalle 16:00, prima della striscia quotidiana del GF VIP.

Per vedere cos’altro è accaduto nella puntata del 31 ottobre 2021, ma anche per scoprire cosa è accaduto durante la settimana ai ragazzi occorrerà attendere martedì pomeriggio.