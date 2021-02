Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata prosegue “Uomini e Donne versione Il Segreto” con la laison fra Maurizio G., Gemma e Maria.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, potremo assistere alla scelta del cavaliere Maurizio G. Si conclude così “la versione il Segreto” con una nuova coppia. Chi sarà la prescelta tra Gemma e Maria? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 17 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:50 – La puntata riprende con Uomini e Donne versione il Segreto. Gemma è fasciata in un abito da sera nero e Tina la esorta a portare la valigia: “ci sono degli oggetti che possono aiutarti in esterna“. Maurizio G. però è in difficoltà, è rimasto all’esterna con Maria. Gianni: “noi ti stiamo aiutando, ti stiamo dando il tempo di conoscerle meglio. Invece di ringraziarci…“. Anche Maria De Filippi sottolinea: “un entusiasmo…”.

ore 15:00 – Gemma ha fatto pace con Maurizio G.: “sono contenta di dimenticare il passato. Non l’avrei fatto assolutamente, una cosa se non la sento…”. Tina riprende il cavaliere: “stai lì imbambolato, devi uscire con Gemma in esterna. La vivi come un sacrifico, una tortura, è incollato su quella sedia con la colla“. La Galgani sceglie la canzone per ballare: “Perfect”, ma la Cipollari propone come canzone “Je T’aime, Il tempo delle mele o delle bufale”.

ore 15:10 – Maurizio G. e Gemma sono in esterna: “stai bene” dice il cavaliere, poi i due si abbracciano. “Ah questo è un abbraccio vero” dice la dama che poi gioca con i capelli, ma il cavaliere precisa “oggi non ti bacerò“. Maria De Filippi interviene: “pensavamo di togliere le telecamere così se volete vivere dei momenti solo vostri, visto che c’è la pandemia. Allora faccio togliere le telecamere“. In realtà l’audio del loro incontro viene ascoltato in studio. La De Filippi interviene chiedendo: “Gemma ha provato a baciarti?”, ma la dama “no, non lo vedo interessato“.

ore 15:15 – Dopo l’esterna con Gemma, Maurizio G. torna in studio: “si, ho più chiare le idee e quindi volevo questa settimana per chiacchierare con entrambe come ho fatto fino ad adesso. Io mi riservo di fare qualche giorno con loro, le chiamerò entrambi e cercherò di relazionarmi. Oggi ho scoperto qualcosa in più e ne farò tesoro”. Maria entra in studio per la seconda esterna e prosegue Uomini e Donne versione Il Segreto.