Oggi, a Uomini e donne, Giovanna ha chiesto a Giulio di fare la scelta. Raselli, però, si è rifiutato, spiegando all’Abbate quali sono i motivi per cui non ha ancora intenzione di uscire dal programma di Canale 5 con una delle due corteggiatrici. Peraltro, in puntata, Giulia D’Urso è stata assente. Il video da Witty tv e Mediaset Play col nuovo scontro in studio tra il tronista e la corteggiatrice romana.