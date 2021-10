Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ennesimo scontro fra Tina e Gemma per la bugia della dama torinese sul bacio con Biagio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Marcello e Ida. Cosa è successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del mercoledì 6 ottobre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con l’esterno sul lago di Pinuccia e Alessandro.

ore 15:00 – Gemma balla con Massimo, un nuovo cavaliere: “ci siamo fatti un ballo, non ho nessun pregiudizio. E’ lei è la prima che mi è capitata“, ma Tina interviene per cercare di capire se il cavaliere è interessato o meno.

ore 15:10 – Tina pretende che il nuovo cavaliere Massimo precisi che non è interessato a Gemma. “A te lei piace? Usciresti con lei?” domanda la Cipollari al cavaliere che replica “non ho problemi a vederla per un caffè“. La Galgani interviene: “ma non è giusto, li fa scappare come delle lepri. Basta“. In studio è il momento dei tronisti.

ore 15:15 – Andrea Nicole aveva scelto di uscire con Ciprian, ma poi ha cambiato idea: “in parte per quello che ha detto lui nella precedente puntata. Un’altra motivazione è che volevo dare continuità anche agli altri ragazzi“. Il corteggiatore: “sono dispiaciuto, mi avrebbe fatto piacere incontrarti“.

ore 15:30 – La tronista è uscita con Alessandro, ma ha scoperto qualcosa di strano su internet. Si tratta di un post dove il corteggiatore parla di progetti da sviluppare per accrescere il pubblico sui social. Andrea Nicole precisa: “mi sono posta delle domande: per me sono tutti in dubbio“. Alessandro si difende: “ho studiato comunicazione, mi piace Instagram e la monda, ci ho lavorato pure“. La tronista vuole credergli, ma Tina non è d’accordo: “non gli credo tanto“.

ore 15:45 – Armando interviene per sottolineare come nessun corteggiatore abbia cercato di baciare Andrea Nicole. La tronista però li difende: “Alessandro l’ha cercato, ero io ad evitarlo anzi apprezzo che non vogliono farlo subito“. Non solo, Andrea Nicole aggiunge: “ho visto tanti baci che sono morti lì, preferisco un’esterna di belle parole. Preferisco costruire qualcosa che abbia un senso piuttosto che baciarci alla terza esterna e poi alla quarta, quinta dire non sento niente”.

ore 16:00 – In studio si discute fra Marika e Armando. Il cavaliere ha inviato una rosa alla dama Jessica. “Non si fida” – dice Gianni con Marika che precisa “per me ha chiuso, io cerco una storia d’amore. Ci sentiamo da un mese e ha mandato una rosa ad una persona che non gli ha neanche lasciato il numero“. Jessica ribatte: “sono molto differente per questo non ho lasciato il numero“.