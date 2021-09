Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 28 settembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata confronto in studio fra Ida e Marcello: interviene anche Maria De Filippi.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, nuovo scontro fra Gemma e Tina. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del 28 settembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – Gemma si sfoga dopo la puntata in camerino: “Tina sembra che lo faccia apposta per affondare e sminuirmi. Fa di tutto per spegnermi. Lei era certa di avere risposte negative quando ha chiamato il centralino, ma io vado avanti perchè ci credo. Vedremo…per il momento non c’è niente all’orizzonte”.

ore 15:00 – Tina va al centralino di Uomini e Donne per parlare con i possibili corteggiatori di Gemma. La Cipollari devia i possibili pretendenti a puntare su Isabella: “lei è naturale, l’altra è rifatta e cerca giovani per fare ses*o sfrenato“. La dama di Torino fa il suo ingresso in studio: “dopo 12 anni è la prima volta quest’anno che non ho avuto nessun tipo di contatto: anche soltanto un caffè, un saluto. Un muro umano e vorrei capire cosa sta succedendo“.

ore 15:10 – Gemma indaga come mai nessun cavaliere le proponga qualcosa. Il primo è Luciano che precisa: “non sei il mio tipo, voglio una donna più giovane, visto che abbiamo diversi anni di differenza”. Poi è la volta di Filiberto: “sei lessa” e scoppia la discussione in studio. Anche Antonio non è interessato alla dama: “sono troppo vecchio per te“. Tina è infuriata: “voglio che vengano qui le persone a dire che non la frequentano perchè è influenzata da me“.

ore 15:20 – Si parla di Ida e Marcello. “Sono sembrata esagerata, ma c’erano delle sensazioni negative che mi sono portata dentro, ma parlandone il giorno dopo adesso siamo ritornati quelli che eravamo. Lui è venuto a farmi questa sorpresa, è venuto a trovarmi” – racconta la dama – “ci siamo baciati. Sono contenta e sono felice“. Il cavaliere entra in studio: “anche se sono pochi giorni ho deciso di lasciarmi andare come se fossi un ragazzino“.

ore 15:35 – E’ il momento di Isabella. Per la dama c’è Michele, un nuovo corteggiatore: “sono venuto a conoscerti. Sei una bellissima donna, sei elegante, mi piaci e sai parlare molto bene. Sei sempre pacata e diretta”. Si passa ai tronisti…

ore 15:45 – Il tronista Matteo è uscito in esterna con Maria e Noemi. “Le ho voluto dare una seconda possibilità dopo la prima esterna, questa volta non l’ho proprio pensata e visto che non sono una persona superficiale ho dovuto darmi una seconda possibilità e chiudere un cerchio” – racconta il tronista che si è trovato molto bene in esterna con Noemi.

ore 16:00 – A centro studio spazio a Jessica, nuova dama del Trono Over.