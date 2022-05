Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 5 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la scelta di Diego e Aneta.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi Riccardo chiuderà la conoscenza con Maria Grazia. Intanto il tronista Luca è ad un bivio. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 5 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Veronica. La tronista si confronta con Federico e poi balla con Matteo.

Veronica sente delle mancanze da parte di Federico… Secondo voi potrà nascere qualcosa o si tratta solo di un’amicizia? #UominieDonne pic.twitter.com/Ww2ryFqyEV — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 5, 2022

ore 15:00 – Andrea riprende Veronica: “Maria ti fa una domanda con chi balli e tu dici Matteo? Ma stiamo scherzando? Dopo che io mi sono alzato e ho lasciato il centro studio. Per me è una presa per il… “.

Veronica decide di ballare con Matteo e Andrea reagisce così… #UominieDonne pic.twitter.com/BmYtVpXicj — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 5, 2022

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Riccardo e Maria Grazia. La dama è delusa dal cavaliere: “c’è stato un atteggiamento che non mi è piaciuto. Sei sfuggente, non vuoi affrontare il problema che si è creato, non voglio giudicarti, ma questo comportamento mi fa perdere l’interesse“. Tina ha da ridire sul cavaliere: “sei un grande buffone” e lascia lo studio. La dama chiude la conoscenza con Riccardo che riceve subito una nuova corteggiatrice.

Sarà una chiusura definitiva tra Riccardo e Maria Grazia? #UominieDonne pic.twitter.com/tcrQjklLDO — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 5, 2022

ore 15:30 – Si passa a Saverio e Vincenza. La dama chiude col cavaliere.

ore 15:45 – E’ la volta di Sara e Gianluca che racconta: “le cose procedono abbastanza bene, siamo usciti a cena due volte“, ma il cavaliere non nasconde di essere bloccato per la differenza di età. Non solo, alla domanda di Maria De Filippi: “stasera con chi uscivi con Sara o Gloria?“, Gianluca senza remore risponde: “sarei uscito con Gloria“. Sara allora si alza e lascia il centro studio.

Gianluca è un po’ bloccato con Sara per la differenza d’età… Riuscirà a superare questa paura? #UominieDonne pic.twitter.com/QoCuqwOG71 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 5, 2022

