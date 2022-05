Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 9 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ennesimo confronto fra Ida e Alessandro.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si tornerà a parare di Riccardo e Ida. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 9 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto tra Ida e Alessandro. Riccardo è risentito dalla cosa e in studio si discute. “Sono due persone che flirtano ed io non voglio stare a centro studio” – precisa Riccardo con Tina che sottolinea “guarda caso ora vuoi uscire dallo studio“. Tinì sottolinea: “non sei interessato a Ida, lei deve saperlo“.

ore 15:00 – Maria De Filippi si confronta con Riccardo: “non sei scemo, quando dici ‘c’è qualcosa che non vuoi dire’, sei in una posizione forte. Non c’è malizia, ma perchè dirle di Marco…tu non sei geloso, sei solo infastidito. Ma se Ida uscisse con Marco, tu proveresti un pò di fastidio e possesso perchè vedo che come carattere fai fatica. Gloria sfugge e tu vai…”. Il cavaliere: “è solo un modo di giocare, sono fatto così”. Sara interviene: “stai facendo il giochino delle parti”, ma Riccardo dissente: “non sto giocando con lei, vorrei vedere voi come vi siete comportati con gli ex”.

Alessandro sembra essere incuriosito da Gabriella e si fa avanti 😊 #UominieDonne pic.twitter.com/mnRMVZQ4ZZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 9, 2022

ore 15:15 – A centro studio Alessandro. Per lui c’è una nuova signora, ma il cavaliere non è interessato e rivela di voler conoscere Gabriella.

Bruno ha avuto un incontro fortunato fuori dal programma, ma non rinuncia alla conoscenza con Rosetta 🤭 #UominieDonne pic.twitter.com/aoxcZSprIx — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 9, 2022

ore 15:30 – Si passa a Bruno. Anche per lui una nuova dama: Rosetta. Intanto Tina punta ancora l’attenzione sulla questione “Ida e Riccardo”. Il cavaliere: “il nostro rapporto si è fermato a due anni fa, non ci siamo più visti e sentiti. Affrontare questo discorso dopo due anni ci sta”.