Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 9 febbraio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà dalla nuova tronista Nicole. Spazio poi alle novità del Trono Over. Ci sarà un nuovo cavaliere per Gemma? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata riprende da Biagio e Carla. La dama è ancora sotto un treno per il cavaliere e si sfoga dopo le registrazioni. Gianni riprende il cavaliere: “sei un uomo meschino“.

“Incommentabile tu, ma soprattuto lei!” Carla ha ancora qualcosa da dire a Clea… #UominieDonne pic.twitter.com/IH2JdSVzTW — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 9, 2023

ore 15:00 – A centro studio si discute ancora tra Biagio e Carla. Dal parterre interviene anche Clea che è stata avvicinata dal cavaliere dopo la puntata. Gianni è saturo dal comportamento del cavaliere: “sei un farfallone, ti vuoi divertire, non ti vuoi fidanzare. Non porti mai niente avanti“. A pensarla uguale anche la padrona di casa Maria De Filippi: “i fatti parlano chiari. Ogni volta è così“.

ore 15:15 – Carla difende Biagio: “lui fuori da qui non è così, non riesce ad uscire dal ruolo di Biagio ‘uomini e donne’. Lui l’intenzione di avere una donna ce l’ha, ma è più forte il personaggio“. Tina e Gianni sono contrari: “tu sei buona, hai gli occhi accecati dall’amore. Non è così“. La Cipollari poi “sei un farabutto, prendi tutte le donne in giro. Il suo obiettivo è quello: uscire con una donna, concludere e poi il giorno dopo inventare la scusa. Comunque oggi Biagio lascerà lo studio per sempre“. Il cavaliere alla fine lascia il programma.

Carla raggiunge Biagio fuori dallo studio! Cosa accadrà? #UominieDonne pic.twitter.com/ccX0823R8X — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 9, 2023

ore 15:30 – Biagio lascia lo studio, ma Carla lo insegua fuori. La dama scoppia in lacrime confessando di essere innamorata. Il cavaliere l’abbraccia forte e rientra in studio tra le risate del pubblico. Gianni non perde occasione: “hai la faccia come il cu*o, non è possibile“, anche Maria De Filippi interviene: “tu hai detto che andavi via…”, ma il cavaliere replica “sono entrato con Carla“.

Cosa deciderà di fare Carla a questo punto? #UominieDonne pic.twitter.com/Rz10kgestf — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 9, 2023

ore 15:45 – A centro studio è il momento di Claudio, un nuovo cavaliere. L’uomo ha 49 anni e attira subito l’attenzione di Gemma.