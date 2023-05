Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 9 maggio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dopo la pausa torna il dating show più seguito ed amato della tv con l’ultima settimana. Spazio alla scelta di Luca: il tronista ha sorpreso tutti facendo la sua scelta. Chi sarà? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 9 maggio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Riccardo che è uscito in esterna con Giusy, ma le cose non sono andate. “Sei un uomo mediocre, di poca classe” – sentenzia la dama – “la goccia che fa traboccare il vaso è nel locale: su di noi si focalizza poco e nulla. Passa la cameriera che è carina e lui ‘che bel bocconcino'”.

ore 15:00 – Giusy racconta della serata con Riccardo. I due hanno trascorso la notte insieme, ma il giorno dopo tra i due è tutto finito. Gianni riprende il cavaliere: “un uomo che dice che bei bocconcini è un uomo poco galante” – e precisa – “lui non voleva fare pace, lui voleva solo arrivare a quello“. Il peggio arriva quando Riccardo rivela: “ti sei fatta vedere nuda dopo tre ore videochiamata“, ma in studio tutti riprendono il cavaliere compresa Maria De Filippi “dovresti tenere a bada gli istinti animaleschi, non andava detto questa cosa e non dovevi aprire la porta”.

ore 15:15 – Riccardo: “Giusy era da lasciare al tavolo“, ma Gianni “però sei andato in camera da lei, se a te non interessa dovevi dire di no e non dare sfogo ai tuoi istinti animaleschi“. Poi è la volta di Mariangela. La dama vuole un chiarimento con il cavaliere: “la sofferenza è anche crescita se ha un senso e lo metto in conto. Sono abbastanza grande per scegliere da sola se correre o meno il rischio di avere una relazione”. Intanto in studio arriva una nuova dama per lui: si tratta di Francesca.

ore 15:30 – Armando riprende Riccardo: “sei il peggior esempio di uomo, dopo l’uscita di Ida sei peggiorato, stai diventando una persona brutta, rispetto per le donne zero proprio. Non puoi andare con tutte le donne che ti presentano, devi capire la donna che investe nei sentimenti e la donna che si vuole passare la serata“, ma il cavaliere si difende “non è vero, non le puoi programmare queste cose. Se la persona mi piace e sto bene, ci sta anche un bacio”.

ore 16:00 – Si passa a Claudio e Gabriella. La conoscenza prosegue, ma ci sono le prime difficoltà. “Siamo stati a cena fuori, ma non c’è stato nemmeno un bacio. Nel conoscere una persona questa cosa deve aggiungerti qualcosa, non deve togliere” – precisa la dama – “devo capire. Credo che ci voglia anche qualcosa in più, un coinvolgimento di tipo differente“. Dal parterre Carla interviene: “tra voi l’interesse non c’è mai stato” e scoppia la discussione.