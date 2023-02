Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà da Riccardo e Gloria. Cosa avranno deciso? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 8 febbraio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Riccardo e Gloria. La coppia è oramai ad un bivio.

Il commento di Federico dopo aver visto la sua esterna con Alice! Avete visto com'è andata? #UominieDonne pic.twitter.com/W0tlQ0DJhv — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2023

ore 15:00 – Si passa al trono di Federico. Il tronista è uscito in esterna con Alice. “Mi ha rassicurato, mi sono sentita capita, era da tempo che volevo fare qualcosa di bello insieme a lui, ma per via delle dinamiche che si creavano non si riusciva” dice la corteggiatrice visibilmente emozionata che precisa – “gli ho messo il cuore in mano. Ovvio c’è un pò di paura perchè quando tendo ad aprirmi così tanto con le persone non so dopo cosa ci possa essere, ma ci provo“.

“Ti ho messo il cuore in mano” #UominieDonne pic.twitter.com/Vo6hgmrNyR — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2023

ore 15:15 – Federico è uscito in esterna anche con Carola. “Sono state due esterne differenti, siamo stati bene e tranquilli. L’ho vista spensierata senza il freno a mano tirato” – dice il tronista che precisa – “sono due persone diverse con due percorsi diversi“.

ore 15:30 – E’ il momento del Trono Over con Claudio. Per il cavaliere ci sono quattro nuove dame interessate a conoscerlo. Alla fine decide di conoscerle tutte. Si passa poi alla conoscenza tra Pamela e Alessandro. Tra i due le cose non vanno benissimo.

Una frequentazione in bilico! Come finirà tra Pamela e Alessandro Sp.? #UominieDonne pic.twitter.com/nrvjid8NP2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2023

ore 15:45 – Alessandro racconta di essere tornato prima a casa da una festa; ha provato a chiamare Pamela, ma la non risposta della dama lo stranisce. Maria De Filippi diretta domanda: “ti interessa o no?” con il cavaliere che replica “mi interessa, mi piace come donna, ma voglio capire bene la sua volontà“. Pamela lo mette alle strette: “vuoi conoscere altre donne?” con il cavaliere in difficoltà…

ore 16:00 – Si passa alla nuova tronista Nicole. La tronista è uscita con Andrea. Tra i due c’è stata subito una forte attrazione, cosa che non è scattata con altri due corteggiatori che ha prontamente eliminato.