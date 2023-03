Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 7 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? Stando alle anticipazioni la puntata di oggi riprenderà trono di Lavinia. La tronista è sempre più divisa i due Alessio. Chi sceglierà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma alla prese con il nuovo cavaliere Silvio.

ore 15:00 – Gemma è molto presa da Silvio che si lancia in una insolita richiesta: “facciamo petting?”. La dama si confronta con Paola: “sei stata molto scorretta, lui è venuto per me e tu sei andata a chiedergli di ballare. Tu credi di essere superiore a me, sei incoerente e poi in questo momento hai bisogno di visibilità e devi metterti in mezzo alla situazione. Sono nera“.

ore 15:15 – In studio si discute per il comportamento di Paola che ha chiesto di ballare con Silvio. Anche Gianni è contrariato: “il tuo è stato un gesto scorretto“, mentre Gemma è su tutte le furie. Dal parterre Silvia dice la sua, ma la Galgani non ci sta. Intanto il cavaliere: “io con lei sto bene, è una donna affascinante, mi attrae“.

Ecco perché Paola ha invitato Silvio a ballare! #UominieDonne pic.twitter.com/xzY6KVgPkV — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 7, 2023

ore 15:30 – Anche Armando in difesa di Gemma contro Paola: “questa volta hai perso, quest’uomo ha scelto lei. Ricordatelo che fai sempre la Miss, hai perso con Gemma oggi: quest’uomo preferisce lei a te. Rassegnati”. Intanto la Galgani: “rassegnati, non hai altro da pensare che a me?“.

In esterna con Nicole si parla di Roberta e Andrea vuole mettere subito le cose in chiaro! #UominieDonne pic.twitter.com/6uTqToBR6T — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 7, 2023

ore 15:45 – A centro studio è il momento di Nicole. La tronista è uscita in esterna con Andrea. Roberta si scontra con la tronista: “porta rispetto perchè sono più grande, io con te non mi ci cambierei, arrivaci all’età mia e poi ne parliamo“. La tronista è stranita dal comportamento della dama che è interessata al suo corteggiatore: “ti metti in mezzo alle cose“.

Nicole vs Roberta 🔥 Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/Mhm8voo34G — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 7, 2023

ore 16:00 – Nicole sul finale si confronta con i corteggiatori Andrea e Cristian: “ancora vi sto conoscendo, siamo agli inizi e non posso giudicarvi“. Gianni interviene per richiamare Roberta con lo stesso Riccardo che commenta: “è stata velocissima nel lanciarsi“.