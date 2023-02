Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 7 febbraio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà dal trono di Lavinia. Spazio poi al Trono Over: novità in arrivo per Gemma? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata riprende da Lavinia. Alessio il rosso messo alle strette rivela di essere geloso di lei. La tronista decide di ballare con lui, ma prima abbraccia Alessio il moro.

Riccardo ha postato una foto che a Gloria ha dato fastidio… Ecco qui le sue motivazioni! #UominieDonne pic.twitter.com/MiFZl0cIW9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 7, 2023

ore 15:00 – Si passa a Riccardo. Il cavaliere ha postato una foto su Instagram a torso nudo attirando l’attenzione di una giovane ragazza che ha poi inviato la conversazione a Gloria.

ore 15:30 – Gloria e Riccardo discutono ancora a centro studio. Gianni è stranito dal comportamento della dama che nei giorni scorsi aveva chiuso con lui e domanda: “ma Riccardo chiude? Io non riesco a capirvi. Il sentimento quando c’è non si riesce a stare lontani“. Alla fine il cavaliere decide di terminare la conoscenza.