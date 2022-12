Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 6 dicembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi ci sarà una sfilata del parterre delle dame. Chi vincerà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 6 dicembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata iniziata con la sfilata del parterre femminile a tema “un cocktail d’amore con te”. La prima dama a sfilare è Roberta che infiamma lo studio.

Roberta apre la sfilata a tema “Un cocktail d’amore con te”! Vi è piaciuta? 🤩 #UominieDonne pic.twitter.com/SHwVGMuK8J — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 6, 2022

ore 14:55 – Si passa alla sfilata di Gemma che si è ispirata al cocktail angelo azzurro portando sul palcoscenico il mito di Marlene Dietrich. Tina boccia la scelta della dama, mentre Gianni si complimenta per la sfilata e per la scelta. Il parterre maschile promuove a pieni voti la dama.

ore 15:00 – Si passa alla sfilata di Antonella. Gianni: “sono rimasto incantato“, ma poi critica i voti del parterre maschile “voti un pò bassini come il 7 di Armando“. Il cavaliere spiega il suo voto: “sono rimasto un pò male perchè fissavi un’altra persona“, ma Gianni precisa “devi votare la sfilata“. Poi è la volta di Silvia premiata da Gianni.

“Conoscerai una parte della mia vita molto importante” Cristina porta in passerella spensieratezza con una canzone che ha nel cuore ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/NLHQBDkzes — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 6, 2022

ore 15:15 – La sfilata prosegue con Cristina fasciata in una bellissimo abito bianco. Voti altissimi per lei. Segue Laura che convince il parterre maschile. Poi è la volta di Paola che convince Tina: “bravissima, bellissima, molto sexy, ma elegante e non volgare“. Biagio dà come voto 6 con l’opinionista che ribatte “confermo che sei un grande porco, turbato dalla sfilata e dai 6? L’hai guardata con gli occhi che ti sono usciti fuori!“