Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 6 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

L’ultima puntata si è conclusa il trono di Nicole. Oggi spazio al Trono Over. Novità in arrivo per dame e cavalieri? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 6 aprile 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con un nuovo scontro tra Roberta e la tronista Nicole. “Siete tre sottoni, non vi può sempre andare bene tutto” dice la dama rivolgendosi ai tre corteggiatori.

“Non ho mai visto dei corteggiatori così sottoni” #UominieDonne pic.twitter.com/h90cLW5xof — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 6, 2023

ore 15:00 – Gianni interviene: “voglio far tornare a Nicole che di tutta la discussione che avete fatto tu e Roberta, i tuoi amici non hanno speso mezza parola per te, si sono assicurati di non precisare che sono sottoni“.

Roberta vs Nicole: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/gnbmLchOVl — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 6, 2023

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Claudio che è uscito con Cristina. Dal parterre interviene Aurora che chiede l’età della donna visto che aveva dato il suo numero al cavaliere.

ore 15:30 – Si passa al trono di Luca. Il tronista è uscito con Chiara. Non solo, il tronista è uscito anche con Alessia che durante la prima esterna non nasconde di volerlo baciare subito. “Sono una ragazza molto schietta, ho imparato a vivere la felicità. Sono molto vera. Il fatto che io l’avrei baciato perchè da quel momento alla seconda esterna per me cambierebbe molto poco” – dice la corteggiatrice – “se c’è chimica c’è al primo appuntamento, al secondo, terzo e quarto…“. Luca ha apprezzato molto il carattere della ragazza: “mi è arrivata molto di più rispetto ad altre persone il fatto che le piaccio“.

“Non mi piace fare la guerra per un abbraccio” #UominieDonne pic.twitter.com/qhhUkgl511 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 6, 2023

ore 16:00 – Luca si lamenta del comportamento di Chiara che, durante l’esterna, gli ha negato un abbraccio. La corteggiatrice replica di essere una ragazza di cuore e che ha paura di affezionarsi e della possibilità che l’interesse del tronista possa cambiare esterna dopo esterna. Sul finale la corteggiatrice decide di lasciare lo studio e il tronista senza salutare nessuno. Gianni e Tina sono straniti: “vuol dire che l’interesse è poco o ha qualcun altro fuori“.