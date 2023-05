Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 5 maggio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Nell’ultima puntata Nicole ha avuto un crollo in seguito al comportamento dei corteggiatori Andrea e Carlo. Nella nuova puntata spazio al trono di Luca, ma anche al Trono Over. Novità in arrivo per dame e cavalieri? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 5 maggio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Nicole. La tronista ha avuto un momento di crisi e si confronta in studio con Carlo e Andrea.

Nicole prova a spiegare quello che sente! #UominieDonne pic.twitter.com/4dHmapAY2X — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 5, 2023

ore 15:00 – Carlo chiede di poter parlare con Nicole. Intanto Andrea lascia lo studio. Tina commenta: “che scena stupida che adesso è uscito e deve fare la scena che si è ingelosito“, mentre Gianni lo difende: “lo attacco sempre, ma questa volta ci sta. Loro erano molto attaccati”, ma Maria De Filippi ribatte “si, ma Carlo aveva appena visto un bacio, se vuoi la superi la tua difficoltà“. Andrea torna in studio: “sono uscito a prendere aria, non riuscivo a vedere loro due ballare” e domanda a Nicole: “non so perchè sei arrabbiata con me“.

ore 15:15 – Si passa al trono Over. A centro è il momento Claudio e Gabriella. “Abbiamo avuto modo di conoscerci ancora meglio e devo dire che abbiamo finito con una serie di baci” – racconta il cavaliere, mentre dal parterre Carla ride: “non avevo nessun dubbio, lui l’ha sempre preferita dall’inizio“. In studio scontro tra Carla e Claudio con la dama che è infuriata per il comportamento del cavaliere.

ore 15:30 – Prosegue lo scontro tra Carla e Claudio. La dama scoppia a piangere dopo le parole del cavaliere che l’ha descritta come un animale ferito. In studio scoppia una diatriba con diverse dame che riprendono il cavaliere che alla fine si scusa per le sue parole. Nonostante le scuse i due non smettono di litigare, anzi Carla attacca anche Gabriella: “si è passata tutto il parterre, è uscita con mezzo parterre!”.

ore 15:45 – La puntata prosegue con Nicole. Carlo ha visto Andrea ballare con la tronista: “ho osservato per vedere come si evolveva il confronto, ho visto un chiarimento, niente di più“. Intanto Carla ricomincia a piangere: “è vero ho dei problemi da risolvere, ma non doveva permettersi di dire che sono una persona vile. Ognuno di noi ha dei problemi da risolvere, non solo io“. Gianni è dalla parte della dama: “non è giusto quello che ha detto Claudio“, ma il cavaliere si scusa con la dama. Si passa ad Armando. Il cavaliere è uscito con Brunella.

Brunella ha accettato solo il numero di Armando! #UominieDonne pic.twitter.com/k1CIfM3jFy — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 5, 2023

ore 16:00 – L’esterna tra Armando e Brunella è andata bene. “Dobbiamo solo cercare di capire dove andare” – precisa il cavaliere che rivolgendosi a Brunella – “se hai un pò di pazienza si può costruire qualcosa. Appena vedo qualcosa che non va tendo a scappare perchè non voglio altri problemi e preoccupazioni“. Sul finale nuovo scontro tra Tina e il cavaliere Elio che riprende anche Gianni Sperti: “mi sei scaduto. Non ho mai detto di essere un grande imprenditore, ma che sono conosciuto in tutta Italia“.