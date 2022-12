Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 5 dicembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Biagio. Cosa sarà successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 5 dicembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – A centro studio Biagio. Il cavaliere ha lasciato ancora una volta il numero a Paola.

“Il tuo modo di fare non mi piace” #UominieDonne pic.twitter.com/gCQ8WKPqeX — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 5, 2022

ore 15:00 – Intanto Paola e Biagio discutono. Intanto Silvia ha chiesto alla redazione di poter ascoltare il confronto tra i due dietro le quinte prima di entrare in studio.

ore 15:15 – Silvia è delusa dal comportamento di Biagio che ha tampinato Paola al bar, nonostante la dama non fosse interessata a lui. Silvia riprende il cavaliere napoletano che è stato ancora una volta falso: “mi hai parlato dei tuoi figli, non ci posso credere che nella vita a 54 anni se tu racconti certe cose ad una persona tu non rifletti su quello che dici. Mi hai chiamato cuore e usi le parole napoletano perchè fanno scena o lo dici tanto per dirlo?”.

“Hai rovinato una cosa che poteva essere vera” #UominieDonne pic.twitter.com/F9E3stcWUk — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 5, 2022

ore 15:30 – Gianni avvisa tutte le dame: “Biagio è fatto così non vi fate prendere in giro da un uomo così“.

“Pensavo fosse una persona diversa…” Il commento di Fede dopo l’esterna con Vincenza #UominieDonne pic.twitter.com/0gMxnr3Owk — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 5, 2022

ore 15:45 – Il tronista Fede è uscito con Elena. Le cose tra i due vanno alla grande e durante l’esterna c’è stato anche un bacio. “E’ andata benissimo l’esterna, sono stato bene, ma ho pensato di più all’altra ragazza, a Vincenza” – racconta il tronista con la corteggiatrice stupita dalla cosa. L’arrivo di Vincenza colpisce subito Gianni: “è una panterona, proprio il suo genere“, ma anche il cavaliere: “mi è rimasta tanto dopo l’esterna“.

“Perché mi devo privare di un bacio?” Siete d’accordo con le parole di Elena? #UominieDonne pic.twitter.com/VFDFcNN15s — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 5, 2022

ore 16:00 – Gianni critica il trono di Fede: “non vedo nulla di che nelle tue esterne, sei leggero. Quello che fai lo potresti fare anche a casa tua uscendo la sera”, ma il tronista si difende “io sono come sono fuori”, ma l’opinionista ribatte: “Lavinia e Federico approfondiscono, tu ti fermi solo all’aspetto fisico. Tu rimbambisci di fronte un corpo”. Lavinia, invece, difende il tronista: “lui fa tanto il giocherellone, ma in realtà dietro c’è tanto altro”.